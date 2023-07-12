Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bahas Transformasi Digital Melalui Teknologi Over the Top, AVISI Hadir dalam Diklat LPP TVRI

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:08 WIB
Bahas Transformasi Digital Melalui Teknologi Over the Top, AVISI Hadir dalam Diklat LPP TVRI
Pertemuan AVISI.
A
A
A

ASOSIASI Video Streaming Indonesia atau AVISI baru-baru ini hadir dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik – LPP TVRI yang mengangkat tema Transformasi Digital Melalui Over the Top.

AVISI mengirimkan tiga narasumber dari tiga perusahaan OTT yang berbeda, yaitu Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI dan Chief Operating Officer Vidio, Rachmat Nurhadi selaku Wakil Ketua Umum Bidang Finance & AP AVISI dan Chief Financial Officer Vision+, serta Fery Wiraatmadja selaku Wakil Ketua Umum, Government Relations AVISI dan Chief Operating Officer Mola.

Selain itu, hadir juga sejumlah pakar dan pegiat media penyiaran dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut, seperti pakar media dari Singapura Limley Roy, CEO Marketeers Iwan Setiawan, Devimaz Gusmal, dan pakar Komunikasi yang juga merupakan pendiri dan CEO dari Agensi Digital Narrada Communications, Romanus Sumaryo.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 3 hingga 5 Juli 2023, dan dihadiri oleh 30 peserta. Para peserta diklat terdiri dari karyawan LPP TVRI yang berasal dari berbagai satuan kerja (Satker), di antaranya Satker Program dan Berita, Satker Teknik, dan Satker Pengembangan Usaha atau Marketing.

Pada pembukaan diklat tersebut, Irianto selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI menjelaskan pentingnya pelatihan tersebut yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya TVRI melaksanakan literasi digital, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur penyiaran di era disrupsi digital yang terus berkembang pesat.

