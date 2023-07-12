Desainer Grafis hingga Virtual Assistant, Ini 5 Profesi Paling Diburu Perusahaan Asing

TENAGA kerja Indonesia memang tidak kalah dengan para pekerja asing. Buktinya, masih banyak anak bangsa yang direkruit oleh perusahaan asing.

Perusahan teknologi informasi (TI) asal Amerika Serikat (AS), Deel, membeberkan lima bidang pekerja Indonesia yang paling diminati oleh perusahaan asing, bidang teknologi merupakan yang terbanyak.

Deel Head of Expansion Asia Deel, Karen Ng, menyebut lima bidang pekerjaan itu yakni insinyur perangkat lunak (software engineer), asisten virtual (virtual assistant), tutor, desainer grafis, dan pengembang perangkat lunak (software developer).

“Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di Asia Pasifik untuk tenaga kerja, dengan talenta-talenta yang mumpuni,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Adapun perusahaan asing yang paling sering merekrut tenaga kerja lokal tersebut, jelas Karen, adalah Inggris, Kanada, Singapura, dan Amerika Serikat (AS).

Sementara sebaliknya, lima bidang pekerjaan tenaga kerja asing yang paling sering direkrut oleh perusahaan-perusahaan Indonesia adalah software engineer, manajer teknik (engineering manager), software developer, teknisi data (data engineer), dan teknik industri (quality assurance engineer).