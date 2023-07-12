Android 14 Beta 4 Bakal Meluncur, Jadi Program Terakhir Sebelum Rilis

OPERATING system Android akan mengeluarkan sistem terbaru mereka Android 14. Tapi, sebelum merilis ke publik mereka pun terus mengeluarkan versi beta sebagai versi uji coba.

Dalam versi beta Andorid 14 yang keempat, build ini menambahkan beberapa polesan dan memperbaiki bug, dan ini adalah rilis Android 14 "Platform Stable" kedua, yang berarti bahwa semua API developer dan semua perilaku pada aplikasi sudah final, dan tidak akan berubah lagi saat rilis final dan keluar ke publik.

Seperti dilansir dari GSM Arena, versi Beta 4 pun sepertinya akan menjadi yang terakhir sebelum rilis final dan seperti biasa, akan keluar pada perangkat Pixel terlebih dahulu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Google memang belum berkomitmen untuk memberikan rilis khusus untuk build yang sudah selesai itu. Tetapi jika kita mengikuti apa yang terjadi tahun lalu, diperkirakan versi terbaru tersebut akan keluar bulan Agustus.

Google pun belum secara langsung mengatakan kapan rilis final berikutnya. Sehingga jika ada masalah besar yang ditemukan dengan Beta 4, itu dapat dengan cepat memperbaikinya dan mengeluarkan Beta 4.1 atau versi lainnya seperti itu.

Seperti biasa, jika Pixel Anda yang memenuhi syarat sudah terdaftar dalam program Beta Android Google, Anda akan menerima Beta 4 sebagai pembaruan perangkat lunak over-the-air. Tapi, jika perangkat Anda tidak terdaftar, maka dan Anda bisa mendaftarkannya.