HOME OTOTEKNO TECHNO

Hacker Temukan Mode Rahasia Tesla, Diberi Nama Mode Elon Musk

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:17 WIB
Hacker Temukan Mode Rahasia Tesla, Diberi Nama Mode Elon Musk
Tesla. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HACKER biasanya akan mencuri data untuk kemudian dia manfaatkan demi keuntungan pribadinya. Tapi, ada beberapa hacker yang memang membocorkan rahasia karena motif lainnya.

Nah, seorang hacker baru-baru ini membocorkan rahasia soal mobil Tesla. Lewat akun Twitter miliknya, @greentheonly, dia mengatakan ada mode rahasia di mobil-mobil Tesla yang tidak pernah diungkap ke publik.

Mode tersebut pun dia namakan sebagai Mode Elon Musk, yakni mode yang memungkinkan pemilik mobilnya bisa lebih leluasa menggunakan teknologi otonom andalan Tesla, Autopilot dan Full Self Driving.

Mesi demikian, mode tersebut akan sangat berbahaya bagi penggunannya. Pasalnya jika diaktifkan, maka pengemudi mobil tidak akan mendapat peringatan jika pengemudi tidak meletakkan tangan di setir mobil.

Memang, stiap mobil dengan teknologi otonom memang memiliki sistem khusus yang memberikan peringatan jika pengemudi tidak memperhatikan kondisi jalan. Mulai dari tangan yang tidak diletakkan di palang kemudi hingga mata yang tidak tertuju ke kondisi jalan.

Biasanya, di mobil-mobil Tesla peringatan itu berupa hadirnya gambar palang kemudi di layar sentuh yang perlu dipencet. Namun jika dihiraukan maka mobil akan mengeluarkan suara berisik.

Halaman:
1 2
      
