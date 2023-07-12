Mediatek Kenalkan Dimensity 6100+ untuk Smartphone Kelas Menengah, Sudah 5G Ready!

TEKNOLOGI smartphone memang terus berkembang dengan kecanggihan-kecanggihan software terbaru, apalagi kini sudah terdapat kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Tapi, semua kecanggihan tersebut harus didukung dengan hardware terbaru juga loh.

Oleh karena itu, perusahaan hardware terus berinovasi agar bisa mengimbangi kemajuan software ini. Salah satunya perusahaan manufaktur chipset, MediaTek, yang menjadi otak dari beberapa smartphone.

Kini, mereka pun mengenalkan chip terbaru mereka yaitu Dimensity 6100+. Chipset ini disiapkan untuk mengisi kebutuhan pasar ponsel kelas menengah.

Chipset ini menariknya sudah bisa menghubungkan ponsel dengan jaringan 5G yang kini menjadi teknologi yang banyak diadopsi di ponsel-ponsel pintar keluaran terbaru.

Deputi General Manager MediaTek untuk Unit Bisnis Komunikasi Nirkabel CH Chen menyebut, ketika pasar berkembang terus-menerus dan jaringan 5G terus berkembang dengan cepat.

"Operator di pasar maju bekerja untuk menyelesaikan transisi konsumen dari 4G LTE ke 5G, tidak ada kebutuhan yang lebih utama untuk chipset yang melayani makin banyak perangkat seluler arus utama yang memiliki fitur konektivitas untuk generasi berikutnya,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

System on a Chip (SoC) Dimensity 6100+ menghadirkan fitur-fitur mumpuni di termasuk fitur hemat daya, tampilan yang jelas, frekuensi gambar tinggi, teknologi kamera bertenaga AI, konsumsi daya rendah terdepan, dan konektivitas Sub-6 5G.

Dimensity 6100+ mengintegrasikan modem 5G yang telah diperbarui juga mendukung standar 3GPP Release 16 hingga 140MHz 2CC 5G Carrier Aggregation yang secara signifikan mengurangi konsumsi daya melalui teknologi MediaTek UltraSave 3.0+.