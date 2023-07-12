Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Twitter Blokir Threads di Kolom Pencarian

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:42 WIB
Twitter Blokir Threads di Kolom Pencarian
Twitter. (Foto: Freepik)
A
A
A

SETELAH mengajukan tuntutan kepada pesaing barunya Thread, Twitter kini mengambil langkah lain untuk menghalangi Threads. Twitter pun memblokir akses langsung berupa link atau tautan ke layanan Threads.

Saat mengetikan "url:threads.net," di kolom pencarian Twitter, maka baik di pencarian terbaru dan jenis pencarian lainnya anda akan mendapati tampilan tidak ada hasil untuk kata kunci tersebut. Seperti dilansir dari Antara, dalam laporan TechCrunch kabar itu pertama kali datang dari Teknolog dari AS Andy Baio.

Normalnya saat anda menggunakan pencarian dengan kata kunci "url", maka sistem pencarian akan menarik cuitan apapun dengan tautan ke situs web yang ditentukan.

Padahal ada cukup banyak kreator konten yang mencuit dan menyertakan tautan threads.net namun kini nampaknya Twitter secara selektif memblokir akses ke situs web dan aplikasi Threads apabila pencarian spesifik dilakukan.

Meski begitu, ketika dilakukan pencarian yang lebih sederhana tanpa embel-embel "url.", mesin pencarian Twitter masih dapat menunjukkan pengguna Twitter yang mencuit dan mempromosikan akun Threads mereka.

Belum diketahui waktu pasti saat Twitter memblokir secara khusus tautan langsung menuju Threads, namun yang jelas ini bukan pertama kalinya dilakukan Twitter pada aplikasi pesaingnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/54/3029794/threads-kml0_large.jpg
Setahun Diluncurkan, Threads Kini Miliki Lebih dari 175 Juta Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/54/3001029/threads-fDQV_large.jpg
Threads Perluas Fitur Mute Filter, Kini Bisa Digunakan pada Profil Hingga Timeline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/54/2996590/threads-dLZ4_large.jpg
Meta Tutup Layanan Threads di Turki, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938254/masa-pemilu-meta-akan-hadirkan-alat-pengecek-fakta-di-threads-7eh491pAiN.jpg
Masa Pemilu, Meta akan Hadirkan Alat Pengecek Fakta di Threads
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/54/2935341/threads-resmi-hadirkan-fitur-tagar-beda-dari-yang-lain-I0RRQMMtkc.jpeg
Threads Resmi Hadirkan Fitur Tagar, Beda dari Yang Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/54/2921519/threads-uji-coba-fitur-tagging-baru-yang-beda-dari-kompetitor-51UwF0NH1K.jpg
Threads Uji Coba Fitur Tagging Baru yang Beda dari Kompetitor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement