Twitter Blokir Threads di Kolom Pencarian

SETELAH mengajukan tuntutan kepada pesaing barunya Thread, Twitter kini mengambil langkah lain untuk menghalangi Threads. Twitter pun memblokir akses langsung berupa link atau tautan ke layanan Threads.

Saat mengetikan "url:threads.net," di kolom pencarian Twitter, maka baik di pencarian terbaru dan jenis pencarian lainnya anda akan mendapati tampilan tidak ada hasil untuk kata kunci tersebut. Seperti dilansir dari Antara, dalam laporan TechCrunch kabar itu pertama kali datang dari Teknolog dari AS Andy Baio.

BACA JUGA: 15 Kode Rahasia Meteran Listrik PLN Merek Itron

Normalnya saat anda menggunakan pencarian dengan kata kunci "url", maka sistem pencarian akan menarik cuitan apapun dengan tautan ke situs web yang ditentukan.

Padahal ada cukup banyak kreator konten yang mencuit dan menyertakan tautan threads.net namun kini nampaknya Twitter secara selektif memblokir akses ke situs web dan aplikasi Threads apabila pencarian spesifik dilakukan.

Meski begitu, ketika dilakukan pencarian yang lebih sederhana tanpa embel-embel "url.", mesin pencarian Twitter masih dapat menunjukkan pengguna Twitter yang mencuit dan mempromosikan akun Threads mereka.

Belum diketahui waktu pasti saat Twitter memblokir secara khusus tautan langsung menuju Threads, namun yang jelas ini bukan pertama kalinya dilakukan Twitter pada aplikasi pesaingnya.