Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Motor Group Berkomitmen Kembangkan Mobil Listrik dan Advanced Air Mobility

M Budi Santosa , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:03 WIB
Hyundai Motor Group Berkomitmen Kembangkan Mobil Listrik dan Advanced Air Mobility
Hyundai Motor Group Berkomitmen kembangkan mobil listrik dan advanced air mobility
A
A
A

SEOUL - Perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan, Hyundai Motor Group, menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan mobil listrik (EV) dan juga Advanced Air Mobility (AAM).

Komitmen Hyundai di Indonesia juga telah ditunjukkan dengan pembangunan pabrik mobil listrik di Cikarang. Salah satu mobil listrik Hyundai yang sudah dipasarkan di Tanah Air adalah IONIQ 5.

 Hyundai Motor Group Berkomitmen Kembangkan Mobil Listrik dan Advanced Air Mobility

Sebelumnya Hyundai juga telah menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan Advanced Air Mobility (AAM) di Ibukota Nusantara (IKN). Teknologi yang kini masih berupa prototype ini diyakini akan menjadi solusi transportasi masa depan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162398/hyundai_ioniq_2-ZjWK_large.jpg
Hyundai Siapkan Mobil Listrik Murah Ioniq 2, Meluncur 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement