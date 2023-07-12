Hyundai Motor Group Berkomitmen Kembangkan Mobil Listrik dan Advanced Air Mobility

SEOUL - Perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan, Hyundai Motor Group, menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan mobil listrik (EV) dan juga Advanced Air Mobility (AAM).

Komitmen Hyundai di Indonesia juga telah ditunjukkan dengan pembangunan pabrik mobil listrik di Cikarang. Salah satu mobil listrik Hyundai yang sudah dipasarkan di Tanah Air adalah IONIQ 5.

Sebelumnya Hyundai juga telah menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan Advanced Air Mobility (AAM) di Ibukota Nusantara (IKN). Teknologi yang kini masih berupa prototype ini diyakini akan menjadi solusi transportasi masa depan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.