Toyota Bakal Gunakan Teknologi AI untuk Desain Mobil di Masa Depan

JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan saat ini banyak digunakan dalam berbagai industri. Toyota yang bergerak di bidang industri otomotif membuka peluang untuk menggunakan teknologi tersebut untuk mendesain mobil di masa depan.

Saat ini, Toyota sedang meneliti desain mobil berbasis AI berkat teknik kecerdasan buatan generatifnya yang dikembangkan oleh Toyota Research Institute (TRI). Ini dikhususkan dalam mengembangkan mobil listrik yang lebih dinamis dan futuristis.

Melansir Motor1, Toyota ingin menggunakan teknologi AI pada tahap desain awal di mana iterasi yang berbeda dari proyek tertentu diperlukan untuk pertimbangan teknik. Ini akan dijadikan parameter awal untuk mobil-mobil ciptaannya untuk mengejar efisiensi.

“Alat AI generatif sering digunakan sebagai inspirasi bagi para desainer, tetapi tidak dapat menangani pertimbangan teknis dan keselamatan yang rumit yang masuk ke dalam desain mobil yang sebenarnya,” kata Avinash Balachandran, Direktur Divisi Human Interactive Driving (HID) TRI seperti dikutip dari Motor1.

Disebutkan oleh Balachandran, teknik ini akan menggabungkan kekuatan teknik tradisional Toyota dengan kemampuan AI generatif modern yang canggih. Sehingga dapat menciptakan sebuah mobil dengan konsep yang paling sempurna.

Teknik generatif baru yang dikembangkan oleh TRI menggunakan parameter seperti koefisien drag dan dimensi sasis seperti tinggi mobil dan dimensi kabin. Parameter diberikan ke AI melalui prompt teks dan desainer juga dapat menggunakan properti gaya khusus seperti “ramping” dan “modern”.

Toyota mengharapkan pengembangan dengan teknologi AI dapat menghasilkan desain aerodinamis tingkat tinggi. Pasalnya, ini sangat penting bagi mobil listrik sebagai penghematan energi agar mendapatkan jarak tempuh yang diinginkan.