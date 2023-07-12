Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal Flo, Sistem Masuk Tol Tanpa Berhenti dan Tap

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:16 WIB
Mengenal Flo, Sistem Masuk Tol Tanpa Berhenti dan Tap
Mengenal Flo, Sistem Masuk Tol Tanpa Henti dan Tap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan petugas di gerbang tol memberhentikan pengendara yang dituding belum melakukan transaksi. Padahal, saldonya sudah terpotong otomatis dengan menggunakan teknologi Flo.

Pengendara menjelaskan kepada petugas tersebut ia menggunakan Flo untuk membayar tol. Pada layar juga dapat dilihat metode pembayaran ‘Flo’ dengan saldo yang terpotong sejumlah Rp10.500.

Mengenal Flo, Sistem Masuk Tol Tanpa Berhenti dan Tap

Sistem pembayaran menggunakan Flo memang belum populer karena itu merupakan teknologi baru. Alasan lain pengendara itu dihentikan karena maraknya pengguna jalan tol yang membuntuti kendaraan di depannya agar tidak perlu membayar tol.

Melansir laman resmi, Let it Flo adalah solusi pembayaran tol berbasis server dan teknologi RFID (Radio Frequency Identification). Dengan aplikasi Let it Flo, pengguna jalan tol tidak perlu menghentikan kendaraannya saat ingin melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol.

Untuk menggunakan Let it Flo, pengguna jalan tol hanya perlu mengunduh aplikasi Let it Flo. Kemudian, pengguna melakukan sinkronisasi dengan stiker RFID yang ditempatkan di bagian depan kendaraannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/52/3126806/gerbang_tol_kalikangkung-Hw9R_large.jpg
Bolehkah Masuk dan Keluar Tol dengan e-Toll Berbeda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/338/3047191/tol-Gzcm_large.jpg
Ada Proyek Rekonstruksi, Gerbang Tol Angke 1 dan Ruas Tol Sedyatmo Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/52/2884898/kasus-scan-barcode-dapat-e-toll-rp500-ribu-jasamarga-penipuan-efkHxvjdey.jpg
Kasus Scan Barcode Dapat e-Toll Rp500 Ribu, Jasamarga: Penipuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/30/52/2806127/catat-ini-berikut-nomor-derek-gratis-di-jalan-tol-yang-buka-24-jam-lWhoxqgs5c.jpg
Catat Ini! Berikut Nomor Derek Gratis di Jalan Tol yang Buka 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/10/86/2743716/tak-bayar-tol-45-kali-perempuan-pengendara-mercy-diciduk-petugas-zJX4JcqvXz.JPG
Tak Bayar Tol 45 Kali, Perempuan Pengendara Mercy Diciduk Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/13/52/2686120/bayar-tol-tanpa-antrean-dengan-aplikasi-cantas-begini-cara-kerjanya-HNGDKUgFQy.jpeg
Bayar Tol Tanpa Antrean dengan Aplikasi Cantas, Begini Cara Kerjanya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement