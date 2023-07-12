Mengenal Flo, Sistem Masuk Tol Tanpa Berhenti dan Tap

JAKARTA – Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan petugas di gerbang tol memberhentikan pengendara yang dituding belum melakukan transaksi. Padahal, saldonya sudah terpotong otomatis dengan menggunakan teknologi Flo.

Pengendara menjelaskan kepada petugas tersebut ia menggunakan Flo untuk membayar tol. Pada layar juga dapat dilihat metode pembayaran ‘Flo’ dengan saldo yang terpotong sejumlah Rp10.500.

Sistem pembayaran menggunakan Flo memang belum populer karena itu merupakan teknologi baru. Alasan lain pengendara itu dihentikan karena maraknya pengguna jalan tol yang membuntuti kendaraan di depannya agar tidak perlu membayar tol.

Melansir laman resmi, Let it Flo adalah solusi pembayaran tol berbasis server dan teknologi RFID (Radio Frequency Identification). Dengan aplikasi Let it Flo, pengguna jalan tol tidak perlu menghentikan kendaraannya saat ingin melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol.

Untuk menggunakan Let it Flo, pengguna jalan tol hanya perlu mengunduh aplikasi Let it Flo. Kemudian, pengguna melakukan sinkronisasi dengan stiker RFID yang ditempatkan di bagian depan kendaraannya.