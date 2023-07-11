Advertisement
OTOTEKNO

Tips Touring Motoran Ala Rionaldo Stokhorst

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |00:08 WIB
Tips Touring Motoran Ala Rionaldo Stokhorst
Tips Touring ala Rionaldo Stokhorst
BOGOR - Rionaldo Stokhorst, membagikan sedikit tips dalam hobinya menunggangi motor. Hal ini selalu dilakukannya ketika hendak bepergian jauh atau touring.

"Ya aslinya suka juga motor. Kebetulan kemarin baru saja pulang (touring), seminggu lebih lah yang lalu," kata Rionaldo di sela kegiatan syuting sinetron Ikatan Cinta di Bogor, Jawa Barat.

Ketika hendak touring, sedianya perlu dilakukan pengecekan terhadap kondisi motor itu sendiri. Contohnya memeriksa kondisi rem dan lainnya agar tidak terjadi masalah ketika berkendara jauh.

 Tips Touring Motoran Ala Rionaldo Stokhorst

"Semua harus cek sih, remnya, kampasnya sudah habis apa belum, oli terutama sebelum berangkat ganti oli lah, aki takutnya di sana soak standar sih. Paling lampu lampu nyala semua kita gak tau kemaleman apa engga. Terakhir paling busi, udah itu sih," tuturnya.

Tak lupa, pakaian yang dikenakan pun juga mempengaruhi kondisi berkendara. Jangan sampai salah memilih pakaian yang juga harus disesuaikan dengan jenis motor.

"Biasanya kalau motoran itu tergantung motornya, jadi baju menyesuaikan. Kalau motor yang adventure gitu baju touringnya lebih enak karena kita pake satu baju itu waterproof. Jadi kita gak sibuk ketika hujan cari-cari jas hujan cukup resleting dirapet-rapetin aja hujan hajar. Jeleknya panas ketika lagi gak ujan dipake baju itu panas," ungkapnya.

