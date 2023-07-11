6 Tips Membeli AC Rumah, Pilih yang Berapa PK?

ANDA sedang mencari AC untuk digunakan di rumah? Saat ini AC sudah menjadi salah satu kebutuhan penting, meski harganya yang dinilai cukup mahal.

Memilih AC nyatanya bukan sekedar memperhatikan mereknya melainkan banyak hal yang harus menjadi catatan penting. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, mulai dari jenis dan ukuran unit AC, PK, hingga daya listriknya. Nah, Anda bisa simak 6 tips membeli AC untuk rumah Anda di bawah ini agar tak salah pilih:

Ukur ruangan untuk menentukan PK

Nah, sebelum memutuskan membeli AC yangs seperti apa, sebaiknya anda memastikan ukuran ruangan yang akan dipasangi AC di rumah Anda sehingga dapat menyesuaikan dengan PK nya. Anda tentu tak asing dengan istilah PK lantaran menjadi hal utama yang sering ditanyakan oleh penjual AC ketika Anda ingin membelinya.

Umumnya ukuran PK yang diperlukan berdasarkan ukuran ruangannya seperti di bawah ini:

1/2 PK untuk ruangan 10 meter persegi

3/4 PK untuk ruangan 14 meter persegi

1 PK untuk ruangan 18 meter persegi

1 1/2 PK untuk ruangan 24 meter persegi

2 PK untuk ruangan 36 meter persegi.

Pilih jenis AC

Tentu saja Anda harus memilih jenis AC yang cukup beragam, menyesuaikan kebutuhan Anda. Jika Anda terbiasa melihat AC yang terbagi dua bagian di luar dan di dalam rumah, Anda bisa membeli jenis AC Split yang memang dirasa paling cocok untuk dipasang di rumah.

AC Split terdiri dari dua bagian, yaitu unit indoor yang dipasang di dinding dan outdoor yang terhubung ke unit bagian dalam. AC SPLIT banyak digunakan di rumah karena bisa mengontrol suhu sendiri. Selain itu, AC ini hanya membutuhkan lubang kecil. Bahkan, AC ini juga dinilai lebih hemat energi.

Selanjutnya yang cukup jarang ditemukan di rumah adalah AC Central karena lebih sering digunakan di perkantoran atau hotel. Pasalnya, kompresor yang digunakan kekuatannya cukup besar sehingga bisa mendinginkan ruangan yang luas. Anda pun bisa mencoba AC Portable yang harganya relatif lebih terjangkau, bisa dipindahkan tapi tentunya tidak efisien penggunaannya dibanding AC SPLIT dan AC Central.