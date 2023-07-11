Xiaomi Makin Agresif di Segmen Entry-Level, Pertahankan Kepemimpinan Lewat Potongan Harga?

JAKARTA - Beberapa smartphone Redmi keluaran Xiaomi Indonesia terpantau memiliki harga baru terhitung sejak Juni hingga awal Juli 2023.

Jika biasanya potongan harga lazim dilakukan untuk smartphone yang sudah beredar hingga satu tahun di pasar, Xiaomi Indonesia kali ini justru terlihat melakukan penyesuaian harga juga untuk produk baru seperti Redmi 12C dan Redmi A2 sebagai strategi untuk mempertahankan kepemimpinannya di pasar smartphone entry-level.

Sejumlah produk Redmi yang mengalami penyesuaian harga antara lain Redmi 12C, Redmi A2, Redmi 10 5G, Redmi 10C, Redmi A1, dan Redmi 10 2022. Melalui produk-produk Redmi tersebut, Xiaomi menghadirkan fitur-fitur terkini dan desain yang menawan, yang sejalan dengan tren terbaru di industri smartphone.

Seperti diketahui, Redmi merupakan lini produk dari Xiaomi yang kerap ditawarkan dengan konsep spesifikasi tinggi namun tetap mempertahankan harga yang terjangkau. Lewat penyesuaian harga terhadap produk-produknya, Xiaomi Indonesia nampaknya ingin mempertahankan kepemimpinan mereka di segmen entry-level.

Penyesuaian harga ini juga dilakukan dengan tujuan memberikan akses yang lebih luas kepada konsumen agar mereka dapat menikmati teknologi terkini tanpa harus mengorbankan kualitas atau fitur yang diinginkan.