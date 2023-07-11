Gara-Gara Apple, Samsung Tunda Luncurkan Headset Mereka di 2024

APPLE memang berencana untuk meluncurkan headset pertama mereka tahun depan. Headset bernama Vision Pro tersebut memang dijuluki spatial computer, lantaran memiliki sederet kecanggihan dengan virtual reality dan augmented reality.

Tapi ternyata bukan hanya Apple saja yang tengah mengembangkan headset canggih tersebut. Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung, juga dikabarkan akan meluncurkan headset dengan kemampuan yang tidak kalah dibandingkan Vision Pro.

Sayangnya, Samsung dilaporkan akan menunda produksi perangkat headset Extended Reality (XR) atau realitas campuran miliknya. Padahal, sebelumnya terungkap mereka akan merilis produk tersebut pada 2024.

Bahkan, salah satu bocoran menyebutkan bahwa kegagalan tersebut juga dipicu oleh Vision Pro. Kabar itu dilaporkan pertama kali oleh media lokal SBS Biz yang menyebutkan salah satu alasan penundaannya ialah Samsung ingin meninjau ulang spesifikasi dan desain dari perangkatnya.

Dalam laporan GSM Arena, diketahui alasan lain Samsung meninjau ulang spesifikasi headset XR-nya, karena melihat kinerja pesaingnya yaitu Apple yang menjual Apple Vision Pro.