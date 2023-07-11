Ilmuwan Harvard Klaim Temukan Sisa-Sisa Pesawat Alien Interstellar di Dasar Samudra Pasifik

BUMI kita memang kerap diserang meteor dari luar angkasa setiap tahunnya. Paling tidak ada tiga hujan meteor yang kerap muncul tiap tahun, meskipun sebagian besar benda luar angkasa yang masuk ke bumi akan hancur oleh lapisan mesosfer sebelum sampai ke permukaan bumi.

Meski demikian, ada juga beberapa meteor yang masuk ke bumi dan tidak hancur sepenuhnya. Oleh karena itu, banyak orang berburu batu meteor lantaran harga jualnya cukup menggiurkan. Nah, selain batu meteor ternyata ada juga benda angkasa lain yang jatuh ke bumi, apa itu?

Seperti dilansir dari sciencealert, Avi Loeb, fisikawan dari Universitas Harvard di AS, telah menemukan 50 pecahan besi bulat kecil atau spherules dari dasar Samudra Pasifik. Dia pun mengklaim materi yang ditemukan tersebut berasal dari pesawat luar angkasa alien antarbintang.

Loeb menghubungkan temuannya dengan lewatnya bola api pada Januari 2014. Meteor itu diamati oleh sensor Departemen Pertahanan AS yang melacak semua benda yang memasuki atmosfer bumi. Bola api bergerak lebih cepat dari kebanyakan meteor dan akhirnya pecah di atas Samudra Pasifik Selatan dekat Papua Nugini.

Data tentang objek tersebut kini dipegang oleh Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) NASA. Nama resmi meteor tersebut adalah CNEOS 20140108, dan juga disebut sebagai IM1 (untuk meteor antarbintang).

Sebelum ini, bumi juga pernah kedatangan komet antarbintang yakni 'Oumuamua. Kemunculan 1I/2017U1, nama resmi 'Oumuamua, tentu menjadi peristiwa yang tidak biasa.

Objek tersebut diamati pada tahun 2017 saat meninggalkan Tata Surya. Lintasannya berbeda dengan orbit planet yang hampir melingkar dan orbit komet yang berbentuk elips. Jalur komet ditelusuri kembali, dengan para ilmuwan menemukan bahwa itu berasal jauh dari pinggiran terluar Tata Surya.

Dalam sebuah artikel yang ditulis pada tahun 2018, Loeb berspekulasi bahwa 'Oumuamua mungkin buatan, bukan alami - produk dari peradaban alien. Dia menyarankan agar terus mencari puing-puing antarbintang di Tata Surya.

Dalam mengejar puing-puing tersebut, tim Loeb menginterogasi database CNEOS, mencari objek dengan karakteristik orbit yang tidak biasa. Saat itulah mereka menemukan CNEOS 20140108, dan berdasarkan kecepatannya yang tinggi, menyarankan itu adalah meteor antarbintang memberinya nama IM1 yang lebih mudah dikelola.