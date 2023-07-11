15 Kode Rahasia Meteran Listrik PLN Merek Itron

BAGI mereka yang menggunakan meteran listrik token, memang bisa mendapatkan informasi dari memasukkan kode. Kode-kode rahasia ini pun memang tidak pernah disosialisasikan secara langsung oleh PLN.

Sejumlah kode rahasia token listrik PLN bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk memuat beberapa informasi terkait kelistrikan. Tapi ingat, tidak semua meteran listrik bisa dimasukan kode tersebut oleh, lantaran berbeda merek.

Nah, berikut deretan kode rahasia token listrik PLN yang dapat Anda manfaatkan, agi pemilik meteran listrik merek Itron, seperti dirangkum dari berbagai sumber:

Kode meteran listrik merek Itron

00 enter: Restart (jika ada gagal atau periksa)