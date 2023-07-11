Cara Bersihkan File WhatsApp Tanpa Hapus Pesan

WHATSAPP memang menjadi salah satu aplikasi perpesanan yang kerap digunakan oleh para pengguna smartphone, apalagi mereka yang memiliki andorid. Imbas pemakaian yang intens, maka tak heran WhatsApp memakan banyak sekali ruang penyimpanan internal smartphone.

Hal ini berujung pada performa HP yang menurun dan memori penuh. Memang sudah bukan rahasia lagi jika chat atau pesan WhatsApp akan membuat memori HP penuh. Maka salah satu cara agar kinerja ponsel membaik yaitu menghapus pesan WhatsApp.

Namun hal ini tentunya menjadi kendala ketika pesan yang bersangkutan dirasa penting. Apabila hal ini terjadi, tak perlu khawatir karena ada beberapa cara membersihkan memori tanpa menghapus chat.

Pada dasarnya, pengguna hanya perlu menghapus media WhatsApp, seperti foto, video, ataupun gambar yang memakan ruang penyimpanan besar. Setelah menghapusnya, penyimpanan menjadi lebih brrsih dan ringan tanpa harus menghilangkan chat pengguna.

Lantas bagaimana cara membersihkan ponsel tanpa menghapus chat? Berikut ini beberapa langkahnya dirangkum berbagai sumber.

- Buka aplikasi WhatsApp pada ponsel

- Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu ketuk Setelan

- Selanjutnya, gulir layar ke bawah dan pilih menu "Penyimpanan dan Data"

- Ketuk Kelola Penyimpanan

- Kemudian pilih "File lebih besar dari 5 MB"

- Setelah itu Anda dapat melihat semua file media berukuran besar yang dikirimkan semua orang dari obrolan

- Pilih beberapa file yang ingin dihapus

- Anda juga dapat menghapus semuanya dengan cara centang "Pilih semua" dan tekan ikon Hapus

Setelah menghapus file media WhatsApp, penyimpanan ponsel akan berkurang dan lebih terasa ringan. Tapi, jika Anda tidak ingin terlalu sering menghapus file-file tersebut, maka Anda bisa membatasinya dengan mematikan firtur download otomatis.