Menghitung Bujet Membangun Rumah Pintar, Berikut Daftar Peralatannya

TEKNOLOGI smart home atau rumah pintar sudah mulai dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Smart home berarti Anda bisa mengatur sistem untuk rumah Anda secara otomatis yang bisa dioperasikan secara jarak jauh melalui internet menggunakan perangkat pintar atau sering disebut Internet of Things (IoT).

Perangkat smart home di rumah saling terhubung satu sama lain mulai dari pencahayaan, suhu, hingga beberapa perangkat elektronik lainnya yang umumnya berada di rumah. Bahkan, perangkat smart home juga mampu mendeteksi keberadaan orang lain di rumah Anda yang tidak teridentifikasi sebagai pemilik rumah.

Jika Anda masih kebingungan untuk menerapkan konsep smart home, ulasan berikut ini akan membahas apa saja perangkat pendukung untuk smart home hingga estimasi budget yang harus dikeluarkan:

Sebelum melengkapi rumah Anda dengan perangkat pintar, seperti colokan, lampu atau sensor, Anda terlebih dulu harus mempersiapkan biaya:

1. Pemasangan Sistem Pintar, menelan biaya sekira Rp10 juta - Rp30 juta

2. Peningkatan sistem keamanan, dengan biaya Rp15 juta hingga Rp50 juta

3. Pemasangan jaringan internet, sekira Rp. 5 Juta hingga Rp10 juta

Setelah itu, Anda bisa memasang alat-alat berikut ini:

Smart Door

Estimasi harga : Rp900 ribu - Rp2,9 juta

Ketika menerapkan konsep rumah pintar tentunya salah satu poin utamanya adalah untuk memastikan keamanan rumah. Nah, teknologi dari smart door bisa memasikan hanya pemilik rumah lah yang bisa membuka pintu melalui smartphone yang sudah terhubung.

Bahkan nantinya ada notifikasi jika pintu atau jendela rumah dibuka oleh orang yang mencurigakan. Anda juga tak perlu kerepotan membawa kunci rumah ketika bepergian karena bisa dioperasikan melalui smartphone.