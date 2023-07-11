Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Cara Blur Chat di WhatsApp Supaya Tidak Diintip

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:22 WIB
3 Cara Blur Chat di WhatsApp Supaya Tidak Diintip
WhatsApp. (Foto: Shutterstock)
ADA 3 cara blur chat di WhasApp supaya tidak diintip ketika ponsel tengah ditinggal tanpa pengawasan. Memang percakapan pribadi adalah privasi yang harusnya dilindungi, apalagi jika ada rahasia tentang pekerjaan.

Memang, selain di handphone WhatsApp juga bisa diakses via aplikasi di komputer atau bahkan dibuka via web. Nah, berikut adalah 3 cara blur chat di WhatsApp supaya tidak diintip, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Mozilla Firefox

- Buka browser mozilla firefox

- Install ekstensi Privacy Ekstension for Whatsapp web di Mozilla Firefox

- Masuk ke situs whatsapp web

- Aktifkan fitur dengan tekan Alt + X pada keyboard

- Tampilan akan menjadi blur, lalu sobat dapat menggeser kursor yang ingin dilihat atau dibaca

Pakai ekstensi WA Web Plus

Salah satu cara untuk memburamkan WhatsApp di web adalah dengan menggunakan ektensi. Ekstensi dapat membantu memblokir iklan yang mengganggu, mempercepat akses peramban, melindungi privasi, dan masih banyak lainnya.

Ekstensi yang bisa memblur pada Google Chrome, yakni WA Web Plus juga berguna untuk memburamkan tampilan chat. Berikut tutorial yang bisa langsung Anda coba.

- Buka Google Chrome yang dipasang di laptop.

- Masuk ke alamat URL https://chrome.google.com/webstore/category/extensions.

- Ketikkan kata kunci ‘WA Web Plus’, lalu tekan tombol ‘Enter’.

- Pilih ekstensi yang dibuat oleh wawplus.com.

- Klik tombol ‘Add to Chrome’.

- Pasang ekstensi dan ikuti petunjuk pengaturan.

- Pergi ke portal WA Web via https://web.whatsapp.com.

- Login akun WA dengan scan kode.

- Tekan ikon puzzle pada menu bar Google Chrome.

- Aktifkan fitur blur chat WhatsApp.

