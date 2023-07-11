Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Threads Sudah Tembus 100 Juta Pengguna dalam 5 Hari

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:16 WIB
Threads Sudah Tembus 100 Juta Pengguna dalam 5 Hari
Aplikasi Threads. (Foto: Thestar)
A
A
A

MESKIPUN memiliki sederet kontroversi, tapi media sosial baru milik Mark Zuckerberg, Threads, terbukti diminati banyak orang. Aplikasi tersebut memang digadang-gadang menjadi pesaing utama dari Twitter.

Buktinya, hanya dalam 5 hari Threads sudah menembus 100 juta pengguna. Pencapaian yang diraih Threads itu melampaui platform kecerdasan buatan ChatGPT milik OpenAI yang baru mencapai 100 juta pengguna setelah dua bulan sejak tanggal peluncurannya.

Menurut laporan The Verge seperti dilansir dari Antara, jumlah pengguna Threads mengalami pertumbuhan signifikan pada awal peluncurannya. Pada dua jam pertama, Threads telah memiliki 2 juta pengguna dan terus mengalami peningkatan stabil dalam beberapa hari berikutnya.

Dalam unggahannya di Threads, CEO Meta Mark Zuckerberg menulis pencapaian Threads dalam mengumpulkan 100 juta pengguna diraih karena "permintaan organik" meskipun perusahaan tersebut belum menggalakkan promosi terhadap platform media sosial baru tersebut.

Selain jumlah pengguna yang melonjak, dan dilaporkan telah terpampang 95 juta unggahan serta 190 juta reaksi "likes" yang dibagikan pada platform Threads.

Bos Instagram Adam Mosseri mengatakan kehadiran Threads bukan ditujukan untuk menggantikan Twitter dan dia juga tidak mendukung penyebaran unggahan terkait politik atau hard news di platform tersebut. Mosseri menyebutkan Threads merupakan wadah bagi orang-orang untuk menikmati media sosial berbasis percakapan.

Telusuri berita ototekno lainnya
