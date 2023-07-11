Biznet Dukung Turnamen Dota 2 Bali Major

BALI - Turnamen Dota 2 Bali Major yang telah lama ditunggu-tunggu sudah hadir dan penggemar esports Dota 2 di seluruh dunia sangat ingin menyaksikannya.

Ini akan menjadi leg terakhir musim Dota Pro Circuit (DPC) saat ini yang menawarkan kesempatan bagi tim yang berpartisipasi untuk lolos ke turnamen esports paling terkenal di dunia, The International 2023 (TI23).

Berlangsung di AYANA Estate yang indah, babak playoff Bali Major dimulai pada 7 Juli 2023 dan puncak turnamen Grand Final pada 9 Juli 2023. Fans akan menyaksikan 18 tim bertarung untuk mendapatkan kesempatan membawa pulang bagian terbesar dari total hadiah USD500.000 dan juga mengumpulkan poin DPC untuk mendapatkan tempat di TI23.

Penyelenggara IO Esports dan Epulze bekerja sama untuk menghadirkan DOTA 2 Indonesia turnamen DPC Major pertama mereka di kandang sendiri dan komunitas global diundang untuk merasakan pengalaman luar biasa di Bali.

Untuk memastikan bahwa Bali Major memberikan pemain dan penggemar pengalaman terbaik, IO Esports dan Epulze akan bekerja sama dengan perusahaan infrastruktur digital Indonesia, Biznet, sebagai Official Internet Partner.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan jangkauan yang mencakup lebih dari 180 kota di seluruh Indonesia, Biznet siap untuk menghadirkan koneksi internet berkualitas tinggi yang akan memastikan pengalaman bebas lag di Bali Major.