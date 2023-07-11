Biznet Dipercaya Menjadi Mitra Kawan Lama Group dalam Sukseskan Transformasi Digital

Jakarta- Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa pengaruh pada kemajuan sistem operasional suatu perusahaan. Sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, Biznet telah dipercaya oleh Kawan Lama Group untuk menghadirkan transformasi infrastruktur digital yang akan membantu mengoptimalkan aktivitas operasional unit bisnis yang dimiliki Kawan Lama Group di Indonesia.

Melalui kerjasama ini, Biznet turut menyediakan solusi serta berperan penting dalam membantu meningkatkan kapasitas data, jangkauan konektivitas dan adaptabilitas jaringan yang didukung oleh jaringan Biznet Fiber melalui layanan Biznet Internet BGP Multihoming, Biznet Data Center hingga Internet connectivity.

“Melihat kebutuhan untuk transformasi digital Kawan Lama Group, Biznet menyambut baik kepercayaan yang diberikan untuk menjadi bagian dalam upaya meningkatkan performa bisnis hingga produktivitas perusahaan melalui implementasi teknologi terkini," kata Adi Kusma, President Director Biznet.

Lebih lanjut ia mengatakan teknologi dan infrastruktur jaringan yang saat ini dimiliki Biznet yakni 85,000 KM kabel fiber optik yang telah tersebar di lebih dari 180 kota.

"Ini akan membantu untuk menjangkau area bisnis Kawan Lama Group. Serta fleksibilitas teknologi dari Biznet Data Center yang telah memiliki sertifikasi Tier III Facility dengan sertifikasi keamanan dan keandalan yang tinggi pada layanan kolokasinya dapat mendukung transformasi digital dengan baik,” ujar Adi.

Seperti diketahui, Kawan Lama Group merupakan identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam enam pilar bisnis, yaitu Commercial & Industrial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, hingga Manufacturing & Engineering.