5 Drone Buatan Indonesia, Punya Spek Canggih Loh

DRONE atau pesawat tanpa awak memang telah menjadi teknologi yang bisa digunakan oleh banyak kalangan. Drone kini bertransformasi menjadi gadget canggih yang biasa digunakan untuk bermain.

Memang, pada awalnya drone digunakan untuk dunia militer, teknologi ini cukup penting karena dapat membantu tugas pengawasan, patroli, hingga pertempuran. Bahkan, Rusia pun mengandalkan drone bunuh diri untuk menyerang Ukraina.

Nah, di Indonesia sendiri, ada beberapa BUMN yang memproduksi drone untuk kepentingan militer, yang kemampuannya tak kalah canggih dengan buatan luar negeri. Lantas siapa saja perusahaan Indonesia yang memiliki drone militer tersebut? Berikut ini informasinya dirangkum berbagai sumber.

Kamikaze Drone Minibe

Drone ini dirancang untuk memperkuat kemampuan tempur militer. Salah satu kelebihannya, Minibe bisa dilepaskan secara langsung dari bawah atau menggunakan drone induk VTOL.

Dibuat oleh PT Pindad, Minibe bisa membidik target sejauh 20 kilometer untuk memghancurkannya dalam waktu sekian detik. Drone ini diketahui mampu terbang 25 kilometer dan kecepatan 250 km/jam menuju target.

Lapan Surveillance Unnamed (LSU)

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) tak mau kalah dalam produksi drone. Lapan mengembangkan pesawat tanpa awak seperti LSU 02 dan LSU 03.

Untuk LSU 03 ini memiliki spesifikasi bentangan sayap 5 meter dengan lebar badan sekitar 4 meter. Untuk jarak tempuhmya, LSU 03 bisa mencapai 400 kilometer dengan ketinggian 3.000 hingga 4.000 meter.

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Gagak

Ciri yang sangat mencolok dari Gagak yaitu warna kombinasi oranye putih di badan pesawat. Gagak memiliki daya tahan selama 4 jam dengan jarak tempuh mencapai 73 kilometer.

Diketahui juga bahwa pesawat tanpa awak ini mampu mencapai ketinggian 8.000 kaki atau sekitar 2.400 meter. Pesawat Gagak dirancang untuk misi rendah-naik-rendah dan digunakan untuk Angkatan Laut Indonesia.

Kecepatan drone Gagak sekitar 96-127 km/jam dengan maksimal berat saat take off 120 kilogram. Gagak juga dilengkapi landasan khusus untuk lepas landas dan landing.