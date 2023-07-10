BMW Luncurkan Kacamata Pintar Seharga Rp11 Juta, Apa Saja Fiturnya?

PERKEMBANGAN teknologi saat ini memang memungkinkan kita mengoneksikan segala macam peralatan dengan gadget, termasuk kendaraan kita. Bahkan, pabrikan motor ternama BMW Motorrad menciptakan smartglasses, tentu saja kacamata ini bukan sekadar gaya-gayaan semata.

Melansir keterangan resmi BMW Motorrad, produsen asal Jerman itu memperkenalkan BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses. Kacamata ini akan memproyeksikan semua data yang relevan, seperti navigasi, kecepatan, atau gigi, dan ditampilkan langsung ke bidang penglihatan pengendara secara real time.

BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses dapat dengan mudah dihubungkan ke smartphone melalui Bluetooth dan aplikasi. Bahkan, pengendara dapat mengaturnya melalui multicontroller yang ada di setang motor.

BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses resmi diperkenalkan pada 7 Juli 2023, dalam acara BMW Motorrad Days di Berlin. Kacamata pintar ini dibanderol 690 euro atau setara Rp11,4 jutaan.

Kacamata pintar ini hadir untuk meningkatkan keselamatan pengendara, karena tak perlu memegang smartphone saat berkendara. Kacamata ini juga memiliki desain dengan tingkat kenyamanan tinggi, yang telah disesuaikan dengan kebtuhan khusus para pengendara.

Ini akan membuat setiap pengendara akan nyaman menggunakannya ketika melakukan perjalanan jarak jauh. BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses juga dapat disesuaikan dengan berbagai helm dan bentuk wajah, sehingga cocok untuk setiap individu.