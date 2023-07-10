Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Realme Hadirkan 11 Pro series 5G pada 18 Juli, Usung Teknologi Zoom 4x Pertama

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:21 WIB
Realme Hadirkan 11 Pro series 5G pada 18 Juli, Usung Teknologi Zoom 4x Pertama
Realme 11 Pro Series 5G. (Foto: Realme)
REALME akan membawa ponsel terbaru mereka Realme 11 Pro series 5G ke Indonesia pada 18 Juli. Ponsel ini pun menjadi ponsel kelas menengah yang memiliki kamera highend.

Realme 11 Pro Series 5G membawa keunggulan berupa kamera 200MP dan 4x SuperZoom mengajak penggunanya untuk menjajal pengalaman resolusi kamera tertinggi dan desain premium di ponsel kelas menengah.

Realme akan membawa peningkatan di sektor kamera ke tingkat yang lebih tinggi melalui realme 11 Pro+ 5G yang mendukung direct output 200MP, menghasilkan piksel tertinggi di industri ponsel pintar. Resolusi 200MP itu diklaim dapat menghasilkan lebih banyak detail untuk hasil foto yang lebih jernih dan tajam.

"Melalui Realme 11 Pro Series 5G kami akan segera meluncurkan 200MP 4x SuperZoom Camera pertama di dunia yang menghadirkan teknologi superior, diformulasikan secara khusus oleh realme untuk semua anak muda yang berselera tinggi," kata Direktur Pemasaran realme Indonesia Michonne Wang seperti dilansir dari keterangan tertulisnya.

Realme 11 Pro+ 5G diklaim sebagai ponsel pertama yang dilengkapi dengan teknologi 4x SuperZoom. Ponsel itu juga mampu menghasilkan pengambilan gambar stabil dan jernih berkat kehadiran SuperOIS.

Apalagi, ditambah dengan chipset Mediatek MT6877V Dimensity 7050, dan layar AMOLED, 1B colors, HDR10+, yang memiliki refresh rate 120Hz. Ponsel ini pun memiiki baterai 5000 mAh dan fast charging.

