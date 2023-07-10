Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pembuat Nikuba Sebut Sudah Didatangi Insinyur Ferrari, Lamborghini dan Ducati

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:18 WIB
Pembuat Nikuba Sebut Sudah Didatangi Insinyur Ferrari, Lamborghini dan Ducati
Aryanto Misel. (Foto: MNC)
NIKUBA, alat pengubah air jadi bahan bakar memang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Pasalnya, alat ini sempat ditolak untuk dikembangkan di dalam negeri, tapi ternyata malah mendapatkan minat dari perusahaan otomotif Italia.

Hal ini bermula ketika kunjungan Aryanto Misel ke Italia Pada 18 Juni 2023. Aryanto Misel berkunjung ke Negeri Menara Pisa itu untuk memenuhi undangan presentasi. Saat itu beberapa perusahaan otomotif di Italia diklaim tertarik dengan Nikuba.

Beberapa perusahaan tersebut yakni Lamborghini, Ferrari, dan Ducati. Kunjungan itu malah merupakan kunjungan balasan karena sebelumnya beberapa insinyur dari Italia langsung datang ke tempat tinggal Aryanto Misel di Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat saat itu mereka ingin melihat langsung bagaimana Nikuba bekerja mengubah air jadi bahan bakar.

Nikuba

Dari situlah akhirnya Nikuba langsung mendunia. Hanya saja masih banyak orang yang justru meragukan karya dari Aryanto Misel. Termasuk kunjungannya ke Italia yang bertemu dengan beberapa insinyur dari Ferrari, Lamborghini, dan Ducati.

Namun dalam tayangan Buletin iNews tadi malam, Aryanto Misel akhirnya buka suara. Dia bahkan sempat memberikan rekaman video kunjungan para insiyur Italia di Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat serta video dirinya merepresentasian Nikuba di Italia.

Dalam tayangan video itu terlihat beberapa insinyur Italia sangat serius mencermati Nikuba buatan Aryanto Misel. Aryanto Misel mengatakan para insinyur tersebut adalah karyawan Lamborghini. Menurutnya, mereka sangat ingin mengaplikasikan Nikuba sebagai komponen penting produk-produk mereka di masa depan.

"Istilahnya ini memang mau dikembangkan di Italia. Nanti di sana dari pihak otomotif Italia itu mau dikembangkan dan Nikuba mau dibuat sebagai kesatuan mobil itu," ujarnya.

Disebutkan juga pada Agustus 2023 tim dari Italia akan kembali datang ke tempat tinggal Aryanto Misel. Diperkirakan kerja sama antara Aryanto Misel dengan para insinyur dari Italia lebih ditingkatkan lagi.

