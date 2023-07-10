Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ternyata ini Semua Izin dan Akses yang Diminta Threads di HP

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:22 WIB
Ternyata ini Semua Izin dan Akses yang Diminta Threads di HP
Aplikasi Threads. (Foto: AP)
A
A
A

BERIKUT ini adalah semua izin dan akses yang diminta Threads jika kita menginstallnya di handphone. Memang, pengumpulan data privasi yang ada di aplikasi sebenarnya bukan hal baru.

Setiap aplikasi yang terunduh di ponsel atau perangkat komputer selalu punya ketentuan pengumpulan data privasi. "Semua aplikasi memang mengumpulkan data privasi dari pengguna. Diperlukan kesadaran lebih untuk memahami kondisi itu," ujar Alex Heath analis dari The Verge.

Total ada 14 data privasi yang bisa terkoneksi dengan Threads. Kondisi itu memang membuat beberapa pengguna Threads khawatir. Mereka merasa pengoneksian data privasi yang dilakukan Threads terlalu berlebihan.

Threads

Berikut ini daftar semua izin yang diminta Threads pada ponsel

- Health & Fitness

- Financial Info

- Contact Info

- User Content

- Browsing History

- Usage Data

- Diagnostics

- Purchases

- Location

- Contacts

- Search History

- Identifiers

- Sensitive Info

- Other Data

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/54/3029794/threads-kml0_large.jpg
Setahun Diluncurkan, Threads Kini Miliki Lebih dari 175 Juta Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/54/3001029/threads-fDQV_large.jpg
Threads Perluas Fitur Mute Filter, Kini Bisa Digunakan pada Profil Hingga Timeline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/54/2996590/threads-dLZ4_large.jpg
Meta Tutup Layanan Threads di Turki, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938254/masa-pemilu-meta-akan-hadirkan-alat-pengecek-fakta-di-threads-7eh491pAiN.jpg
Masa Pemilu, Meta akan Hadirkan Alat Pengecek Fakta di Threads
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/54/2935341/threads-resmi-hadirkan-fitur-tagar-beda-dari-yang-lain-I0RRQMMtkc.jpeg
Threads Resmi Hadirkan Fitur Tagar, Beda dari Yang Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/54/2921519/threads-uji-coba-fitur-tagging-baru-yang-beda-dari-kompetitor-51UwF0NH1K.jpg
Threads Uji Coba Fitur Tagging Baru yang Beda dari Kompetitor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement