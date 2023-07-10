Ternyata ini Semua Izin dan Akses yang Diminta Threads di HP

BERIKUT ini adalah semua izin dan akses yang diminta Threads jika kita menginstallnya di handphone. Memang, pengumpulan data privasi yang ada di aplikasi sebenarnya bukan hal baru.

Setiap aplikasi yang terunduh di ponsel atau perangkat komputer selalu punya ketentuan pengumpulan data privasi. "Semua aplikasi memang mengumpulkan data privasi dari pengguna. Diperlukan kesadaran lebih untuk memahami kondisi itu," ujar Alex Heath analis dari The Verge.

Total ada 14 data privasi yang bisa terkoneksi dengan Threads. Kondisi itu memang membuat beberapa pengguna Threads khawatir. Mereka merasa pengoneksian data privasi yang dilakukan Threads terlalu berlebihan.

Berikut ini daftar semua izin yang diminta Threads pada ponsel

- Health & Fitness

- Financial Info

- Contact Info

- User Content

- Browsing History

- Usage Data

- Diagnostics

- Purchases

- Location

- Contacts

- Search History

- Identifiers

- Sensitive Info

- Other Data