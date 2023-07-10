Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Deretan Kode Rahasia Meteran Listrik PLN yang Kamu Wajib Tahu, Cuma untuk Versi Token Ya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:19 WIB
Deretan Kode Rahasia Meteran Listrik PLN yang Kamu Wajib Tahu, Cuma untuk Versi Token Ya
Meteran Listrik PLN. (Foto: Okezone)
KODE rahasia meteran token listrik PLN cukup banyak dicari lantaran beredar beberapa video yang menyebutkan deretan kode-kode rahasia. Padahal, kode rahasia itu bukan lah sesuatu yang bermaksud untuk dirahasiakan karena alasan tertentu.

Sejumlah kode rahasia token listrik PLN bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk memuat beberapa informasi terkait kelistrikan. Berikut deretan kode rahasia token listrik PLN yang dapat Anda manfaatkan, dirangkum dari berbagai sumber:

Kode meteran listrik merek Itron

00 enter: Restart (jika ada gagal atau periksa)

03 enter: Total kWH listrik yang telah lalu

07 enter: Batas kWH

09 enter: Daya yang digunakan

41 enter: Voltase listrik

47 enter: Daya yang sedang dipakai

54 enter: Kode token terakhir

59 enter: Jumlah kWH pengisian terakhir

69 enter: Counter jumlah berapa kali mati

75 enter: Cek ID meter PLN prabayar

78 enter: Cek delay alarm dalam menit

79 enter: Cek batas minimal alarm

90 enter: Mematikan lampu LED

456xx enter: Mengubah batas minimal alarm,

123xx enter: Mengubah delay alarm

Topik Artikel :
listrik token Meteran Listrik PLN
