Deretan Kode Rahasia Meteran Listrik PLN yang Kamu Wajib Tahu, Cuma untuk Versi Token Ya

KODE rahasia meteran token listrik PLN cukup banyak dicari lantaran beredar beberapa video yang menyebutkan deretan kode-kode rahasia. Padahal, kode rahasia itu bukan lah sesuatu yang bermaksud untuk dirahasiakan karena alasan tertentu.
Sejumlah kode rahasia token listrik PLN bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk memuat beberapa informasi terkait kelistrikan. Berikut deretan kode rahasia token listrik PLN yang dapat Anda manfaatkan, dirangkum dari berbagai sumber:
Kode meteran listrik merek Itron
00 enter: Restart (jika ada gagal atau periksa)
03 enter: Total kWH listrik yang telah lalu
07 enter: Batas kWH
09 enter: Daya yang digunakan
41 enter: Voltase listrik
47 enter: Daya yang sedang dipakai
54 enter: Kode token terakhir
59 enter: Jumlah kWH pengisian terakhir
69 enter: Counter jumlah berapa kali mati
75 enter: Cek ID meter PLN prabayar
78 enter: Cek delay alarm dalam menit
79 enter: Cek batas minimal alarm
90 enter: Mematikan lampu LED
456xx enter: Mengubah batas minimal alarm,
123xx enter: Mengubah delay alarm