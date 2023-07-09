Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bukan Ponsel, Apple Lebih Tertarik Bikin Laptop Layar Lipat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |18:19 WIB
Bukan Ponsel, Apple Lebih Tertarik Bikin Laptop Layar Lipat
Apple MacBook. (Foto: Apple)
A
A
A

SAAT ini ponsel layar lipat atau foldable memang tengah menjadi gadget yang banyak diburu. Tidak heran jika perusahaan smartphone pun banyak mengeluarkan ponsel layar lipat.

Meski demikian, ada salah satu brand smartphone yang nampaknya engggan mengeluarkan ponsel layar lipat, yakni Apple. Tapi, alih-alih berencana untuk membuat ponsel layar lipat, Apple nampaknya lebih tertarik untuk membuat laptop dengan layar lipat.

Sebagaimana dihimpun dari GSM Arena, Apple sedang mengerjakan laptop layar lipat yang akan diluncurkan pada tahun 2026 mendatang. Bahkan dikatakan raksasa teknologi itu sudah berdiskusi dengan pemasok.

Laptop layar lipat memang bukan hal baru, ASUS sudah jauh lebih dulu menghadirkan laptop layar lipat. Sayangnya, penjualan laptop layar lipat nampaknya masih jauh dari harapan.

Meski demikian, laptop layar lipat Apple digadang-gadang akan mengkatalisasi pasar tampilan yang sekarang lesu. Terlebih isu beredar layar yang akan diusung bakal berukuran besar, di mana Apple pada proyek ini menggunakan layar dari Samsung dan LG.

Untuk diketahui, pabrikan layar asal Korea Selatan seperti Samsung Display dan LG Display telah banyak berinvestasi dalam panel OLED untuk laptop baru-baru ini, karena pasar smartphone sudah cukup jenuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
