Kenapa Babi Tak Bisa Menengok ke Atas?

BABI merupakan salah satu hewan ternak yang cukup populer, khususnya di wilayah Barat. Di Indonesia sendiri, babi pun dapat dengan mudah ditemukan di kawasan Timur.

Biasanya, babi memang diternakan untuk kemudian dijual atau dikonsumsi, babi pun jarang sekali menjadi hewan peliharaan. Memang, babi merupakan hewan dengan segudang keunikan, salah satunya adalah babi tidak bisa menengok ke atas.

Beberapa di antara kita mungkin pernah bertanya-tanya kenapa babi tidak bisa menengok ke atas. Nah untuk mengetahui jawabannya, simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Babi tidak bisa menengok ke atas karena alasan anatomi lehernya. Babi memiliki anatomi leher yang unik, yang dirancang untuk bisa mencari makan secara maksimal di tanah dan juga akar-akar tanaman.

Karena desain ini, babi hanya dapat memiringkan lehernya ke atas dengan sudut sekitar 45 derajat. Secara teknis, ini cukup bagi babi untuk bisa melihat langit, jadi hanyalah mitos bahwa babi benar-benar tidak bisa melihat langit.