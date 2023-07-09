Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peristiwa 10 Juli: Satelit Komunikasi Pertama di Dunia Meluncur

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:07 WIB
Peristiwa 10 Juli: Satelit Komunikasi Pertama di Dunia Meluncur
Satelit Telstar. (Foto: Airandspace)
A
A
A

PADA 10 Juli ini terjadi salah satu peristiwa penting tepatnya pada tahun 1962. Kala itu, Telstar 1, satelit yang dikembangkan oleh American Telephone and Telegraph Company (AT&T) diluncurkan ke luar angkasa.

Dilansir dari situs National Air and space Museum, satelit ini pun menjadi satelit komunikasi aktif pertama di dunia. AT&T menggunakan satelit untuk menguji fitur dasar komunikasi melalui ruang angkasa.

Satelit Telstar

Segera setelah diluncurkan, Telstar mengaktifkan transmisi televisi transatlantik pertama, yang menghubungkan Amerika Serikat dan Prancis. Tapi, pada November 1962, perangkat elektronik Telstar menjadi rusak akibat paparan radiasi Sabuk Van Allen, mengakibatkan penonaktifan satelit pada Februari 1963.

Telstar adalah salah satu satelit komunikasi paling signifikan di awal zaman antariksa. Ini menimbulkan pertanyaan kebijakan penting: Haruskah satelit komunikasi dioperasikan dan dikendalikan oleh perusahaan swasta atau di bawah pengawasan pemerintah?

Amerika Serikat pun akhirnya memilih mengelola satelit pribadi itu, dan membentuk dua lembaga baru, COMSAT dan INTELSAT, untuk mengembangkan komunikasi satelit, pengaturan yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Telstar pun memiliki pesawat ruang angkasa cadangan ke Telstar 1 dan 2 (diluncurkan masing-masing pada tahun 1962 dan 1963), dipindahkan dari Museum Nasional Sejarah Amerika ke Museum pada tahun 2006.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/54/2972771/satelit-merah-putih-2-telkomsat-meluncur-ke-orbit-besok-intip-spesifikasinya-aQApJvTmVp.jpeg
Satelit Merah Putih 2 Telkomsat Meluncur ke Orbit Besok, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/54/2962992/jaga-kedaulatan-bangsa-di-angkasa-pemerintah-perlu-dorong-bisnis-satelit-di-indonesia-CK8wigRn5s.jpg
Jaga Kedaulatan Bangsa di Angkasa, Pemerintah Perlu Dorong Bisnis Satelit di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/54/2962935/jadi-tulang-punggung-komunikasi-bisnis-satelit-di-indonesia-masih-kurang-dapat-perhatian-X0KeBwbtdi.jpg
Jadi Tulang Punggung Komunikasi, Bisnis Satelit di Indonesia Masih Kurang Dapat Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/56/2962810/bagaimana-satelit-bisa-mengorbit-bumi-tanpa-bahan-bakar-ini-penjelasanya-7b7K3uACqO.jpg
Bagaimana Satelit Bisa Mengorbit Bumi Tanpa Bahan Bakar, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2937987/sukses-jalani-uji-coba-satria-1-siap-hadirkan-konektivitas-di-indonesia-qoshgm1yQu.jpg
Sukses Jalani Uji Coba, SATRIA-1 Siap Hadirkan Konektivitas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/56/2920781/tampak-seperti-lubang-pulau-di-tengah-laut-ini-ternyata-dihuni-pohon-pembunuh-pdj1WJjyiH.jpg
Tampak Seperti Lubang , Pulau di Tengah Laut Ini Ternyata Dihuni Pohon Pembunuh
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement