Peristiwa 10 Juli: Satelit Komunikasi Pertama di Dunia Meluncur

PADA 10 Juli ini terjadi salah satu peristiwa penting tepatnya pada tahun 1962. Kala itu, Telstar 1, satelit yang dikembangkan oleh American Telephone and Telegraph Company (AT&T) diluncurkan ke luar angkasa.

Dilansir dari situs National Air and space Museum, satelit ini pun menjadi satelit komunikasi aktif pertama di dunia. AT&T menggunakan satelit untuk menguji fitur dasar komunikasi melalui ruang angkasa.

Segera setelah diluncurkan, Telstar mengaktifkan transmisi televisi transatlantik pertama, yang menghubungkan Amerika Serikat dan Prancis. Tapi, pada November 1962, perangkat elektronik Telstar menjadi rusak akibat paparan radiasi Sabuk Van Allen, mengakibatkan penonaktifan satelit pada Februari 1963.

Telstar adalah salah satu satelit komunikasi paling signifikan di awal zaman antariksa. Ini menimbulkan pertanyaan kebijakan penting: Haruskah satelit komunikasi dioperasikan dan dikendalikan oleh perusahaan swasta atau di bawah pengawasan pemerintah?

Amerika Serikat pun akhirnya memilih mengelola satelit pribadi itu, dan membentuk dua lembaga baru, COMSAT dan INTELSAT, untuk mengembangkan komunikasi satelit, pengaturan yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Telstar pun memiliki pesawat ruang angkasa cadangan ke Telstar 1 dan 2 (diluncurkan masing-masing pada tahun 1962 dan 1963), dipindahkan dari Museum Nasional Sejarah Amerika ke Museum pada tahun 2006.