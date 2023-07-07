Tak Punya Kelopak Mata, Bagaimana Cara Ikan Tidur?

PERTANYAAN tentang apakah ikan tidur atau tidak, mungkin masih kerap muncul di masyarakat. Karena, seseorang mungkin meyakini bila ikan tidur pasti matanya akan terpejam seperti manusia yang sedang tidur, sementara mata ikan terlihat terus terbuka dan tidak pernah terpejam.

Lantas seperti apa fakta soal apakah ikan tidur atau tidak? Seperti yang dilansir dari science abc, manusia tidur dengan mata terpejam mata karena memiliki kelopak mata, sedangkan ikan tidak menutup mata. Alasannya cukup sederhana, karena ikan tidak memiliki kelopak mata.

Namun, hal tersebut membuat banyak orang percaya bahwa ikan tidak pernah tidur. Padahal, itu sama sekali tidak benar. Hanya karena kamu tidak pernah melihat ikan memejamkan mata, bukan berarti ikan tidak pernah beristirahat atau tidur.

Adapun cara ikan tidur berbeda dengan manusia yang memejamkan mata. Untuk diketahui, ada sejumlah faktor yang bisa kamu lihat untuk menentukan apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak.

Faktor tersebut yakni tidak aktif dalam waktu lama, postur istirahat tertentu, bergantian dengan aktivitas dalam 24 jam dan ambang gairah yang tinggi. Pada dasarnya, itu berarti ketika ikan beristirahat, maka ikan bisa melayang-layang di sekitar tempat tertentu untuk waktu yang lama.

Perlu dicatat, bahwa ikan harus terus bergerak untuk mengalirkan air lewat insangnya, yang bisa menghilangkan oksigen terlarut dari air. Karena itu, kamu tidak akan menemukan, bahwa kebanyakan ikan berbaring diam saat istirahat atau tidur.

Kemudian, ikan tidur biasanya tetap dalam posisi tertentu. Jadi, kamu akan melihat mereka dalam satu posisi terus menerus saat mereka beristirahat. Pada ikan tertentu, mereka memilih tempat khusus untuk tidur, guna menghindari predator.