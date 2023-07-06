CEO OceanGate Sebut Kapal Selamnya Pakai Lem seperti Selai Kacang, Menolak untuk Disertifikasi

SEMENJAK kapal OceanGate meledak saat melakukan penyelaman di bangkai kapal Titanic, CEO OceanGate Expeditions Stockton Rush memang terus disorot. Video-video tentang pernyataannya di masa lalu pun kembali ditampilkan.

Salah satunya adalah kata-katanya yang menyebut bahwa lem yang menahan kapal itu mirip dengan selai kacang. Dalam video tahun 2018 yang diposting ke saluran YouTube OceanGate. Saat itu, Rush terdengar mendeskripsikan lem yang digunakan untuk menahan struktur kapal selam carbon fiber seperti selai kacang, dengan mengatakan lem itu lebih tebal dari lem Elmer.

Lem itu pun berfungsi sebagai pengikat cincin titanium kapal selam dengan lambung serat karbon. Di bagian lain dalam video, Mr Rush mengakui bahwa jika ada masalah yang terjadi, tidak ada banyak ruang untuk membenahinya.

Ucapan tersebut sangat tidak wajar, ini pun diperkuat dengan semakin banyak informasi yang terungkap sejak 5 orang tewas dan menunjukkan bahwa para ahli serta mantan karyawan OceanGate telah memperingatkan Rush tentang masalah keselamatan dengan kapal selam tersebut.

David Lochridge, mantan direktur operasi kelautan perusahaan antara 2015 dan 2018, mengemukakan kekhawatirannya atas keselamatan kapal selam dan akibatnya dia pun langsung dipecat.

Setelah pemecatannya, Lochridge dilaporkan mengirim email kepada rekannya di perusahaan, Rob McCallum, terkait masalah keamanan tersebut dan memintanya untuk membagikan kekhawatirannya bahwa Rush akan membuat dirinya sendiri dan orang lain terbunuh dalam upaya untuk memuaskan "ego"-nya.

"Saya tidak ingin dilihat sebagai pengadu, tetapi saya sangat khawatir dia akan membunuh diri dan orang lain dalam upaya meningkatkan egonya," kata Lochridge dalam email, seperti dilansir dari The New Yorker.

Dia melanjutkan bahwa kapal selam itu adalah kecelakaan yang menunggu untuk terjadi, oleh karena itu dia pun tidak mau menyelam dengan kapal selam tersebut meskipun ditawarkan uang berapa banyak pun.