Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi OPPO A78 yang Sudah Dipastikan Masuk ke Indonesia

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |16:17 WIB
Spesifikasi OPPO A78 yang Sudah Dipastikan Masuk ke Indonesia
OPPO A78. (Foto: OPPO)
A
A
A

OPPO memastikan akan membawa seri A terbaru mereka ke Indonesia, yakni A78. Bocoran gambar A78 pun sudah beredar melalui media sosial OPPO Indonesia.

OPPO A78 menghadirkan tekstur smart glossy strip yang hadir pada pilihan warna hijau. Desain OPPO A78 dilengkapi dengan modul kamera besar seperti pada perangkat Reno8 T series, memberikan gambaran kemampuan kamera yang lebih baik lagi, diperkirakan perangkat ini membawa megapixel tinggi pada kamera utamanya.

OPPO A78 hadir dengan ukuran tinggi 163,8 mm, lebar 75,1 mm dan ketebalan 7,99 mm dengan bobot 188 g. Pada unggahan stories akun Instagram OPPO Indonesia, OPPO A78 menawarkan 3 keunggulan lain pada sisi baterai, kualitas dan layar.

Namun, belum ada keterangan lanjutan mengenai detail dari ketiga keunggulan perangkat ini, yang sangat terlihat jelas, OPPO A78 akan mengusung fitur NFC sesuai dengan visual yang terpampang pada unggahan tersebut.

Dari sisi performa, diperkirakan akan ada beberapa peningkatan terutama sisi layar, sangat dimungkinkan sekali OPPO melakukan peningkatan layar yang tadinya berjenis IPS LCD pada OPPO A76 dan A77s.

A78 pun mengusung chipset mediaTek 6833, 8 core, hingga 2.2GHz. Sementara GPU Mali-G57 MC2 @950Mhz.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
smartphone ponsel OPPO A78 Oppo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/57/3154189/coloros-YANS_large.jpeg
ColorOS 15 Bawa Peningkatan Performa dan Fitur AI Baru, Hadir Perdana di Reno 14 Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/57/3135560/oppo_watch_x2-tKmC_large.jpg
Oppo Luncurkan 3 Produk Baru di Indonesia, dari Smartwatch hingga Tablet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/57/3047024/oppo_reno12_f-mXNQ_large.jpg
OPPO Reno12 F Series Segera Meluncur, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/57/3032090/oppo_a3-QZDL_large.jpg
Cara Menghapus Iklan di HP OPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/57/3032037/oppo-oIhB_large.jpg
Ini Cara Mengembalikan Keyboard HP OPPO Seperti Semula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/57/3031921/oppo_find_n3_dan_n3_flip-I4hP_large.jpg
Cara Hapus Penyimpanan yang Penuh di HP OPPO
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement