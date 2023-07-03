Spesifikasi OPPO A78 yang Sudah Dipastikan Masuk ke Indonesia

OPPO memastikan akan membawa seri A terbaru mereka ke Indonesia, yakni A78. Bocoran gambar A78 pun sudah beredar melalui media sosial OPPO Indonesia.

OPPO A78 menghadirkan tekstur smart glossy strip yang hadir pada pilihan warna hijau. Desain OPPO A78 dilengkapi dengan modul kamera besar seperti pada perangkat Reno8 T series, memberikan gambaran kemampuan kamera yang lebih baik lagi, diperkirakan perangkat ini membawa megapixel tinggi pada kamera utamanya.

OPPO A78 hadir dengan ukuran tinggi 163,8 mm, lebar 75,1 mm dan ketebalan 7,99 mm dengan bobot 188 g. Pada unggahan stories akun Instagram OPPO Indonesia, OPPO A78 menawarkan 3 keunggulan lain pada sisi baterai, kualitas dan layar.

Namun, belum ada keterangan lanjutan mengenai detail dari ketiga keunggulan perangkat ini, yang sangat terlihat jelas, OPPO A78 akan mengusung fitur NFC sesuai dengan visual yang terpampang pada unggahan tersebut.

Dari sisi performa, diperkirakan akan ada beberapa peningkatan terutama sisi layar, sangat dimungkinkan sekali OPPO melakukan peningkatan layar yang tadinya berjenis IPS LCD pada OPPO A76 dan A77s.

A78 pun mengusung chipset mediaTek 6833, 8 core, hingga 2.2GHz. Sementara GPU Mali-G57 MC2 @950Mhz.