Kenapa Orang Tua Kesulitan untuk Duduk dan Berdiri?

KETIKA kita bertambah tua, fungsi tubuh kita memang akan mengalami penurunan. Selain kulit yang terpengaruh, salah satu anggota tubuh lainnya yang mengalami penurunan adalah tulang dan sendi.

Akibatnya, untuk bangun dari tempat duduk saja kita pun akan kewalahan dan memerlukan pertolongan. Hal ini sebenarnya sangat wajar terjadi. Tapi di antara kita mungkin akan bertanya-tanya kenapa bisa demikian? Nah untuk menemukan jawabannya, simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

BACA JUGA: Deretan Mikrofon untuk Konten Kreator dari Pemula hingga Pro

Ada banyak alasan mengapa berdiri semakin sulit seiring bertambahnya usia. Yang paling umum adalah karena tendon akan semakin kencang di sekitar persendian dan tulang rawan di antara persendian juga akan memburuk.

Bisa juga karena adanya kerusakan umum pada ligamen dan pengurangan cairan di dalam sendi (cairan sinovial) seiring dengan pengencangan otot di sekitar sendi. Belum lagi massa otot yang berkurang seiring bertambahnya usia.

Biasanya, saat usia sudah memasuki masa-masa lansia, massa otot terutama otot seperti paha depan (di sekitar bagian depan paha), yang dibutuhkan untuk membantu berdiri dari kursi akan mengalami penyusutan.

Meski demikian, penelitian terbaru mengungkap bahwa efek dari bertambahnya usia ini bisa diperlambat dengan aktivitas fisik secara teratur. Cara ini bisa memperlambat penurunan fleksibilitas tubuh.