HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Aplikasi iPhone Terbaik untuk Hitung Kalori

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:22 WIB
5 Aplikasi iPhone Terbaik untuk Hitung Kalori
Aplikasi Hitung Kalori di iPhone. (Foto: MacRumors)
A
A
A

APLIKASI iPhone terbaik untuk hitung kalori memang kerap dicari oleh mereka yang ingin menjaga pola makannya. Menghitung kalori, memang menjadi salah satu cara untuk mencegah kenaikan berat badan.

Nah, berikut 5 aplikasi iPhone terbaik untuk hitung kalori, seperti dilansir dari berbagai sumber:

 

Calorie Counter+

Aplikasi ini mencakup semua fungsi yang diperlukan untuk menyimpan buku harian makanan. Jika Agan menginginkan program sederhana dan langsung tanpa cadangan, “Calorie Counter+” ideal. Aplikasi ini pun bekerja sempurna tanpa internet.

Pada saat yang sama, semua fungsi utama diimplementasikan dengan sempurna. Satu set produk siap pakai dengan makro yang dihitung, kemampuan untuk menambahkan resep. Daftar beban olahraga dasar, perhitungan kalori individu. Dan umpan balik pada aplikasi, meskipun minimalis, sangat positif.

Easy Fit

Easy Fit memiliki keunggulan antarmuka yang cerah dan desain animasi yang unik. Aplikasi ini memiliki sederet program yang digamberkan lewat animasi, dan produk digambarkan dengan ikon visual.

Selain itu, pengaturannya memiliki 24 warna, sehingga bisa dikostumisasi sesuka hati. Aplikasi ini memiliki semua fungsi utama dan desain yang menarik menambah kesenangan penghitungan kalori, serta berfungsi dengan tanpa Internet.

FatSecret: Calorie Counter

FatSecret memiliki basis produk yang besar (termasuk input barcode produk) yang dibagi dalam beberapa kategori. Misalnya, Produk, Jaringan Restoran, Merek Populer, Supermarket.

Selain makro standar, informasi tentang jumlah gula, natrium, kolesterol, dan serat juga tersedia. Aplikasi ini pun menghitung asupan kalori harian berdasarkan data fisik dan tujuan. Selain itu, kita pun dapat menambahkan produk melalui barcode atau melalui gambar.

Aplikasi ini menyimpan jejak yang akurat dari setiap unit WRL, serat, dan gula. Bahkan, Anda pun bisa login hingga dapat bergabung dengan komunitas Fatsecret. Kita pun dapat mengikuti jadwal latihan dan riwayat makan sehat mereka.

