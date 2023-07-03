Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Orkerstra Nasional Korea Selatan Sudah Gunakan Robot Andorid untuk Pimpin Konser

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:18 WIB
Orkerstra Nasional Korea Selatan Sudah Gunakan Robot Andorid untuk Pimpin Konser
Robot Konduktor AI. (Foto: AFP)
A
A
A

ERA robot memang sudah mulai mengambil alih beberapa pekerjaan kita. Apalagi, kini teknologi semakin canggih sehingga bisa membuat robot yang dimotori oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin serba bisa.

Bahkan, beberapa waktu lalu sebuah robot didapuk untuk memimpin sebuah konser musik. Robot Android bernama EveR 6 tampil sebagai konduktor yang memimpin pertunjukan Orkerstra Nasional Korea Selatan di Seoul.

Menurut laporan The Daily Star, robot dengan dua lengan tersebut merupakan robot yang pertama kali tampil sebagai pemimpin orkestra di Teater Nasional Korea. Robot buatan Institut Teknologi Industri Korea itu pun layaknya ahli.

Sebelum memulai penampilan, robot dengan wajah menyerupai manusia itu membungkuk untuk memberi salam kepada para penonton, kemudian mulai mengayunkan tangannya untuk mengatur tempo musik selama pertunjukan berlangsung.

"Gerakan dari konduktor sangat detail," kata Choi Soo-yeoul yang juga memimpin pertunjukan orkestra itu bersama robot EveR 6 seperti dilansir dari Antara.

"Robot itu dapat menampilkan gerakan detail lebih baik dari yang saya bayangkan. Tetapi 'kelemahan kritis' EveR 6 adalah dia tidak bisa mendengar," tambah Choi.

Topik Artikel :
Robot AI konser Robot Andorid AI
