Elon Musk Kerap Bikin Aturan Kontroversional, Mantan Pemilik: Menjalankan Twitter Itu Sulit

SEMENJAK dibeli oleh Elon Musk, Twitter, memang telah membuat kebijakan kontroversial. Memang saat ini Twitter tidak lagi dipegang Elon Musk melainkan Linda Yaccarino, tapi tetap Elon Musk turut membuat putusan.

Salah satunya adalah membatasi scrolling twitt per harinya, yang dia umumkan di akun Twitter miliknya. Hal ini langsung memancing reaksi pengguna yang memang sehari-hari beurusan dengan media sosial tersebut.

Kebijakan tersebut akan membatasi scrolling twitt bagi akun terverifikasi sebanyak 6.000 twitt per hari. Sedangkan akun yang belum terverifikasi dan akun baru akan dibatasi sebanyak 600 dan 300 twitt per hari.

Mantan pemilik Twitter, Jack Dorsey memberikan tanggapan soal aturan baru yang dibuat oleh Musk. Meski tak sepenuhnya mendukung kabijakan Elon Musk, dia mengatakan apapun yang dilakukan pasti untun kebaikan perusahaan.

"Menjalankan Twitter itu sulit. Saya tidak berharap tekanan itu menimpa siapa pun. Saya percaya bahwa tim melakukan yang terbaik di bawah tekanan yang mereka miliki, yang sangat besar,"

"Sangat mudah untuk mengkritik keputusan dari jauh… yang mana saya juga bersalah… Tapi saya tahu tujuannya adalah untuk melihat Twitter berkembang. Itu pasti," tulis Jack dalam cuitannya di Twitter.