HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Penampakan Motor Listrik Honda Rp16 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:17 WIB
Intip Penampakan Motor Listrik Honda Rp16 Jutaan
Intip penampakan motor listrik Honda Rp16 jutaan (Foto: ist)
A
A
A

BEIJING – Honda mulai meluncurkan lini elektrifikasi untuk menjawab tantangan persaingan yang saat ini diramaikan oleh produsen asal China. Dalam waktu dekat Honda akan menghadirkan motor listrik murah.

Melansir Greatbiker, Wuyang Honda resmi meluncurkan Honda U-GO, sebuah motor listrik kompak untuk konsumen China. Motor ini sudah dirilis di Negeri Tirai Bambu sejak 2021.

Honda memberikan riasan tipis-tipis yang membuat motor listrik tersebut terlihat lebih lebih sporty. Beberapa penambahan juga dilakukan yang dapat memberikan kenyamanan kepada pengendara.

Honda UGO, motor listrik Honda Rp16 jutaan

Dari segi desain, Honda U-GO versi 2023-2024 serupa dan tidak berbeda dengan model sebelumnya. Hanya ada perubahan warna bodi dan pola grafis yang terlihat lebih sporty sehingga membedakan dengan versi sebelumnya yang menggunakan skema warna sederhana.

Minimnya pembaruan yang dilakukan pada Honda U-GO 2023-2024 dapat dimaklumi karena harga jualnya yang tidak naik terlalu tinggi. Tetap saja ada beberapa penambahan yang membuat motor listrik satu ini terlihat memiliki teknologi canggih.

Dibandingkan versi sebelumnya, Honda U-GO 2023-2024 sudah menggunakan sistem keyless dengan smart key. Panel instrumen digital yang ditingkatkan juga memberikan informasi lebih banyak kepada pengendara.

Panel instrumen digital juga dapat terhubung dengan smartphone melalui aplikasi Trough the Wi-box. Motor listrik ini juga dibekali teknologi yang dapat mengumpulkan data perjalanan melalui bantuan GPS.

Dari segi dapur pacu, Honda U-GO terbaru dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 72 V 20 Ah dengan motor penggerak sebesar 1.800 Watt. Motor ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 95 kilometer dalam sekali pengisian daya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
