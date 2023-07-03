Hyundai Creta Facelift Tertangkap Kamera Sedang Diuji Jalan

JAKARTA – Hyundai Creta facelift atau model terbaru tertangkap kamera sedang diuji pada sebuah jalan di India. Mobil jenis SUV tersebut akan meluncur dalam waktu dekat di Negeri Anak Benua itu. Lantas apa saja perbedaannya?.

Melansir Gaadiwaadi, Hyundai Motor India Limited (HMIL) akan meluncurkan Creta facelift dengan sejumlah revisi di dalam dan di luar. Mobil tersebut diselimuti dengan kain penutup hitam, tapi terdapat lubang yang memperlihatkan sedikit eksterior terbarunya.

Pada bagian depan, bahasa desainnya mengambil banyak inspirasi dari Palisade. Itu terlihat pada kluster lampu depan terpisah yang menonjol dan DRL LED baru sama dengan SUV besar itu.

Sementara bagian gril yang didesain ulang, yang dapat disertai dengan bemper yang diperbarui dengan lubang air intake yang lebih lebar. Kap mesin juga terlihat lebih berotot, dan bilah lampu LED horizontal.

Di sisi kanan dan kiri, terlihat velg Creta facelift yang berubah menjadi lebih sporty dengan bentuk menyerupai baling-baling kipas. Hyundai juga mengkombinasikan dua warna pada velg Creta facelift alias dual tone.

Beralih ke bagian belakang, Hyundai Creta facelift menampilkan lampu belakang LED baru yang dihubungkan oleh bilah lampu LED. Bumper belakang juga mendapat pembaruan yang membuatnya semakin terlihat sporty.

Untuk urusan dapur pacu, Hyundai Creta model terbaru juga dibekali mesin anyar yang lebih bertenaga dan irit bahan bakar. Mesinnya menggunakan 1.5L petrol yang dapat menghasilkan tenaga 160 PS (157,8 hp) dan torsi puncak 253 Nm.