Intip Detail Kemewahan Bus Sleeper Baru PO Agra Mas Garapan Karoseri Laksana

JAKARTA – PO Agra Mas merilis bus baru dengan mengusung konsep sleeper atau kelas rebahan rancangan karoseri Laksana. Armada baru ini menggunakan bodi Legacy Suite Class SR3 yang dibangun di atas sasis Mercedes-Benz.

Bus terbaru dari PO Agra Mas masih mempertahankan ciri khas mereka dengan menggunakan warna merah pada keseluruhan bodi. Corak hitam dan krem juga menghiasi bodi samping hingga ke belakang dengan grafis yang menarik.

Pada bagian depan, fascia bus ini tampak elegan dengan permainan lampu full LED disertai dengan DRL LED yang memanjang di bagian tengah. Tak lupa foglamp juga terpasang sehingga membuat bus terlihat lebih sporty.

Bus baru PO Agra Mas ini menggunakan konsep kaca depan double glass dengan bando yang dilengkapi LED bertuliskan SR3 Legacy Suites Class. Itu terkoneksi dengan spion model tanduk berwarna merah lengkap dengan bulan sabit.

Pada bagian samping, terdapat dua jendela yang dipisahkan dengan list besar dengan tulisan Suites Class yang memberi kesan seolah itu adalah bus tingkat. Padahal, itu menjadi sekat pemisah antara kursi sleeper atas dan bawah.

Masuk ke bagian dalam, kesan mewah langsung terasa pada bus ini dengan permainan warna pada kabinnya. Seperti bus sleeper pada umumnya, konfigurasi kursinya bertumpuk yang hanya dapat diisi satu orang pada masing-masing kabinnya.

Di setiap kabin sleeper dibalut dengan warna hitam dan merah marun sehingga menimbulkan kesan privasi bagi para penumpang. Fasilitas di dalamnya berupa layar AVOD (Audio Video On Demand), lampu baca, port USB, dan cup holder.

Untuk kabin atas, penumpang akan diberikan pijakan kaki untuk memudahkannya naik ke kursinya. Selain itu, untuk menambah rasa privasi, setiap kabin disediakan tirai pada sisi kanan dan kirinya.

