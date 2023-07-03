Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Namco Buat Game Jujutsu Kaisen Cursed Clash, Ada di PS dan Xbox

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:12 WIB
Namco Buat Game Jujutsu Kaisen Cursed Clash, Ada di PS dan Xbox
Game Jujutsu Kaisen. (Foto: IGN)
A
A
A

ANIME memang menjadi salah satu inspirasi dalam membuat game. Sudah banyak judul-judul anime yang kemudian diangkat menjadi game dengan berbagai macam genre.

Nah, baru-baru ini anime terbaru "Jujutsu Kaisen" pun dilirik oleh pembuat game. Popularitasnya membuat perusahaan pengembang dan penerbit game asal Jepang, Bandai Namco, tertarik untuk membuat game bertajuk "Jujutsu Kaisen Cursed Clash".

Gim "Jujutsu Kaisen Cursed Clash" diumumkan pada gelaran Bandai Namco Summer Showcase 2023 dan direncanakan akan hadir pada konsol PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, dan PC.

Terlihat dari trailer yang diunggah di kanal YouTube Bandai Namco Entertainment America, game tersebut akan hadir dengan genre fighting dan memiliki mode format pertarungan 2 lawan 2.

Dilansir dari IGN, game "Jujutsu Kaisen Cursed Clash" akan menghadirkan 15 karakter ikonik dari serial anime "Jujutsu Kaisen" di antaranya Yuji Itadori, Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro, Satoru Gojo, dan lainnya.

Pihak Bandai Namco juga mengkonfirmasi bahwa cerita yang dihadirkan pada game tersebut merupakan cerita asli yang ditulis oleh Gege Akutami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
