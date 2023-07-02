Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu, 6 Hewan Ini Bisa Ganti Kelamin Loh!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu, 6 Hewan Ini Bisa Ganti Kelamin Loh!
Hewan yang Bisa Berganti Kelamin. (Foto: Coral Reef Image Bank)
A
A
A

PENELITI mengungkap sekira 5 persen spesies hewan memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin mereka selama hidup. Ini dilakukan untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi.

Hewan dengan kemampuan ganti kelamin ini tentunya sangat menarik untuk dibahas. Nah buat yang penasaran, berikut ini adalah 6 hewan yang bisa ganti kelamin, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Ikan Badut

Hewan Berganti Kelamin

Ikan badut adalah hewan dengan kelamin ganda yang berfungsi secara penuh. Ketika lahir ia menentukan satu jenis kelamin tertentu namun sepanjang hidupnya ikan badut bisa beralih ke jenis kelamin lain jika diperlukan.

Jika sesuatu terjadi pada betina dalam pasangan kawin, pasangan jantannya berubah menjadi betina dan memilih jantan terbesar berikutnya dalam kelompok untuk menjadi pasangan barunya.

Kupu-kupu

Hewan Berganti Kelamin

Beberapa kupu-kupu Lycaeides menampilkan kondisi ganda langka yang disebut ginandromorfisme yang dapat menyebabkan sifat jantan dan betina tersusun acak atau bilateral dengan satu sisi jantan dan sisi lainnya sama-sama betina.

Ginandromorfisme ditemukan pada krustasea, serangga, burung, dan mungkin dalam beberapa kasus juga terjadi pada kupu-kupu. Fenomena langka ini terjadi pada sekitar satu dari 10.000 kupu-kupu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803/burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/56/2856769/mengenal-turritopsis-dohrnii-hewan-paling-lama-hidup-di-bumi-thfo55SbLT.jpg
Mengenal Turritopsis Dohrnii, Hewan Paling Lama Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/56/2855513/mengenal-kutu-rusa-yang-gigitannya-bisa-sebabkan-penyakit-lyme-uWIjUthWMW.jpg
Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/56/2854427/7-hewan-berkepala-dua-yang-pernah-hidup-di-bumi-QI33NgvvWt.jpg
7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/56/2853234/cara-memberi-makan-tokek-yang-baik-dan-benar-EUzrdcPZ4r.jpg
Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849323/viral-grumpy-frog-pengganti-grumpy-cat-jadi-celebrity-baru-internet-aRc0j9rOVK.jpg
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement