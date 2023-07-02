Tahukah Kamu, 6 Hewan Ini Bisa Ganti Kelamin Loh!

PENELITI mengungkap sekira 5 persen spesies hewan memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin mereka selama hidup. Ini dilakukan untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi.

Hewan dengan kemampuan ganti kelamin ini tentunya sangat menarik untuk dibahas. Nah buat yang penasaran, berikut ini adalah 6 hewan yang bisa ganti kelamin, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Ikan Badut

Ikan badut adalah hewan dengan kelamin ganda yang berfungsi secara penuh. Ketika lahir ia menentukan satu jenis kelamin tertentu namun sepanjang hidupnya ikan badut bisa beralih ke jenis kelamin lain jika diperlukan.

Jika sesuatu terjadi pada betina dalam pasangan kawin, pasangan jantannya berubah menjadi betina dan memilih jantan terbesar berikutnya dalam kelompok untuk menjadi pasangan barunya.

Kupu-kupu

Beberapa kupu-kupu Lycaeides menampilkan kondisi ganda langka yang disebut ginandromorfisme yang dapat menyebabkan sifat jantan dan betina tersusun acak atau bilateral dengan satu sisi jantan dan sisi lainnya sama-sama betina.

Ginandromorfisme ditemukan pada krustasea, serangga, burung, dan mungkin dalam beberapa kasus juga terjadi pada kupu-kupu. Fenomena langka ini terjadi pada sekitar satu dari 10.000 kupu-kupu.