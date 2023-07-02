Advertisement
TECHNO

Transfer Data WhatsApp Kini Bisa Gunakan QR Code

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |18:19 WIB
Transfer Data WhatsApp Kini Bisa Gunakan QR Code
WhatsApp. (Foto: Flickr)
APLIKASI WhatsApp akhirnya membuat fitur yang memudahkan pengguna untuk memindahkan riwayat chat mereka. Seperti kita ketahui, riwayat chat memang akan dibackup secara berkala, tapi data tersebut bisa hilang ketika kita memiliki ponsel baru.

Pasalnya, tidak semua orang akan menyalakan automatic backup mereka. Akibatnya, ketika ponsel tersebut harus berganti, pengguna pasti harus memindahkan data WhatsApp mereka yang memakan waktu cukup lama.

Oleh karena itu, WhatsApp pun membuat cara baru yang efisien untuk mentransfer riwayat chat dari ponsel lama ke ponsel baru menggunakan sistem berbasis kode QR.

Fitur terbaru perusahaan ini memungkinkan pengguna untuk memigrasi data WhatsApp mereka dengan lancar saat beralih ke perangkat baru yang menggunakan sistem yang sama, baik iOS maupun Android.

Untuk memulai transfer, kedua perangkat harus menyala dan terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Pada ponsel lama, pengguna harus pergi ke Pengaturan WhatsApp, lalu pilih Obrolan dan Transfer Obrolan.

Menurut lapiran Gizmochina, waktu setempat, ini akan menghasilkan kode QR unik, yang dapat dipindai dari ponsel baru untuk menyelesaikan proses transfer.

Proses ini pun memiliki metode transfer data lokal dengan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Data yang dienkripsi hanya dibagikan antara kedua perangkat melalui jaringan lokal, sehingga menjamin pengalaman migrasi yang aman dan pribadi.

