Spesifikasi Samsung Galaxy S23 FE yang Segera Meluncur

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:09 WIB
Spesifikasi Samsung Galaxy S23 FE yang Segera Meluncur
Samsung Galaxy S23 FE. (Foto: Samsung)
PONSEL terbaru Samsung, Galaxy S23 FE, dikabarkan akan rilis pada kuartal ketiga tahun 2023 ini. Seiring dengan waktu peluncurannya yang semakin dekat, bocoran terkait smartphone tersebut pun mulai mencuat di internet.

Dalam render yang dibocorkan OnLeaks, terungkap bahwa wujud Samsung Galaxy S23 FE bakal mirip dengan Galaxy A54. Ia hadir dengan membawa dimensi yang bahkan hampir identik, yaitu 158 x 76.3 x 8.2mm.

Samsung Galaxy S23 FE juga disebut punya tampilan punch-hole terpusat di bagian depan serta tiga kamera yang bercokol di dalam satu modul di cover beakang. Sementara bagian samping kanan diisi tombol volume dan power.

Bagian bawa Samsung Galaxy S23 FE terdapat port USB-C yang diapit oleh mikrofon dan speaker grille. Di bagian atas ada lubang lain, yang bisa jadi untuk mikrofon sekunder karena Galaxy A54 juga memilikinya di posisi yang sama.

Mempertimbangkan dimensinya, Samsung Galaxy S23 FE dapat mengemas layar 6,4", dan ini bisa menjadi panel AMOLED dengan pemindai sidik jari di bawahnya karena fitir tersedia tidak tertanam di tombol daya smartphone.

