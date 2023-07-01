Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

NASA Bakal Kembangkan AI Mirip ChatGPT untuk Bantu Astronot

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:08 WIB
NASA Bakal Kembangkan AI Mirip ChatGPT untuk Bantu Astronot
NASA. (Foto: Reuters)
A
A
A

KECERDASAN buatan atau Artificial Inteligence (AI) memang telah membuka banyak kemungkinan baru bagi para ilmuwan. AI pun mempermudah segala tugas yang tadinya harus dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah misi antariksa.

Lembaga antariksa Amerika Serikat (NASA) dikabarkan tengah mengembangkan sistem yang mirip ChatGPT untuk mempermudah para astronot menjalankan misi luar angkasa. Teknologi ini bisa menyajikan anatarmuka bahasa alami yang memungkinkan astronot untuk mencari masukan tentang eksperimen atau bermanuver tanpa harus menggunakan kendali manual.

Dihimpun dari Engadget, teknologi ini juga diharapkan bisa untuk mengelola berbagai sistem saat tidak digunakan, termasuk operasi otonom dari muatan sains, prioritas transmisi data, operasi otonom, manajemen kesehatan Gateway dan banyak lagi.

"Idenya adalah untuk mencapai titik di mana kita melakukan interaksi percakapan dengan kendaraan luar angkasa dan mereka [sedang] berbicara kembali kepada kita saat waspada, temuan menarik yang mereka lihat di tata surya dan sekitarnya," kata Dr. Larissa Suzuki.

"Ini benar-benar tidak seperti fiksi ilmiah lagi," ujarnya menambahkan.

NASA sendiri saat ini memiliki tujuan untuk menyebarkan sistem di Lunar Gateway, sebuah stasiun ruang angkasa yang akan mengorbit Bulan dan memberikan dukungan untuk misi Artemis NASA.

