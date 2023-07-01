Suka Pakai Ad Block saat Nonton Youtube? Awas Akunmu Bakal Kena Blokir

SIAPA yang suka menonton YouTube tapi gak mau kena iklan? Mayoritas pengguna internet tentu tidak berlangganan Youtube Premium yang bebas iklan.

Oleh karena itu, mereka biasanya menggunakan adblocker, agar tidak terganggu saat menonton Youtube. Tapi, kini ada berita buru bagi Anda yang suka

Pasalnya Youtube akan mulai mengambil pendekatan yang lebih agresif, dengan melakukan pemblokiran kepada mereka yang menggunakan alat pemblokir iklan. Kebijakan ini pun kini tengah diuji di beberapa wilayah.

Ada cukup banyak pengguna YouTube yang membagikan tangkapan layar di Reddit dan mengatakan bahwa platform berbagi video itu telah memberikan peringatan kepada mereka untuk mulai menghapus pemblokir iklan.

Peringatan mengatakan YouTube akan memblokir kemampuan mereka untuk memutar video di platform kecuali mereka menonaktifkan pemblokir iklan mereka. YouTube pun menyarankan agar pengguna berlangganan YouTube Premium saja jika tidak menginginkan iklan.

"Iklan memungkinkan YouTube tetap gratis untuk miliaran pengguna di seluruh dunia. Agar bebas iklan silakan berlangganan YouTube Premium sehingga kreator masih bisa mendapatkan bayaran mereka," bunyi pemberitahuan YouTube, dikutip dari Engadget.

YouTube telah mengonfirmasi bahwa kebijakan baru tersebut adalah bagian dari percobaan yang baru diberlakukan untuk sebagian kecil pengguna. Seorang juru bicara mengatakan, YouTube sudah menjalankan eksperimen kecil ini secara global beberapa negara.

Tidak jelas kapan kebijakan ini akan berlaku secara resmi untuk seluruh pengguna. Yang jelas bagi kalian yang sering menggunakan pemblokir iklan YouTube, siap-siap akunnya tidak bisa lagi digunakan.

Lantas, apa sih keunggulan Youtube Premium selain dari bebas iklan? Berikut ulasannya seperti dilansir dari Youtube.