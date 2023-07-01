5 Tips Memilih Jaringan Internet di Rumah, Jangan Cuma Tergiur Harga Murah!

INTERNET memang telah menjadi kebutuhan primer bagi beberapa orang. Pasalnya, internet bukan hanya digunakan untuk entertaiment semata, tapi juga untuk bekerja.

Koneksi internet bukan hanya sekadar cepat, tapi yang paling penting adalah stabil sehingga bisa digunakan untuk bekerja, belajar, memperoleh informasi, bahkan mencari hiburan. Saat ini, memang sudah banyak platform penyedia jasa internet atau biasa disebut ISP.

Meski demikian, setiap daerah biasanya memiliki kecepatan internet dengan performa yang berbeda. Lantas, bagaimana cara memilih provider (penyedia) internet di sekitar rumah yang cocok? Berikut ulasannya seperti dilansir dari keterangan tertulis Biznet.

Cari informasi

Informasi bisa diperoleh melalui internet, berkonsultasi dengan tetangga atau teman yang tinggal di daerah yang sama, atau mengunjungi toko-toko atau kantor penyedia internet untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Catat nama-nama provider yang ada dan pastikan untuk mencatat pula layanan dan kecepatan yang mereka tawarkan.

Baca ulasan

Setelah mengumpulkan informasi tentang penyedia internet di daerah sekitar rumah, langkah selanjutnya adalah membaca ulasan dan testimoni pengguna. Ulasan dari pengguna yang telah menggunakan layanan penyedia internet tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kecepatan dan kualitas koneksi internet yang mereka alami.

Banyak platform online yang menyediakan forum diskusi atau situs ulasan terkait provider internet. Manfaatkan sumber daya tersebut untuk mendapatkan wawasan dari pengalaman pengguna lain.

Cek kecepatan internet

Ada banyak situs web dan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan unduhan (download) dan unggahan (upload) internet, seperti SpeedTest. Lakukan pengujian beberapa kali dalam sehari dengan waktu berbeda, untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kecepatan internet yang diberikan oleh masing-masing provider.