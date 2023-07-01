Virgin Galactic Sukses Luncurkan Penerbangan Komersial ke Luar Angkasa Pertama

WISATA ke luar angkasa memang bukan lagi sekadar wacana, sudah beberapa perusahaan berhasil menerbangkan roket komersial mereka untuk wisata luar angka. Nah, baru-baru ini Virgin Galactic, perusahaan pesawat luar angkasa dari Inggris, berhasil menyelesaikan penerbangan luar angkasa komersial pertama mereka.

Dengan nama misi Galactic01, Virgin Galactic memastikan keberhasilan penerbangan luar angkasa perdananya setelah meluncurkan pesawatnya bernama VSS Unity dari kapal induk VMS Eve dan berhasil mencapai ketinggian sekitar 52 mil yang merupakan tepi angkasa. Seperti dilansir Antara dari laman Endgadget, rencana ini memang sudah dikembangkan lebih dari satu dekade.

Pesawat itu kembali ke bumi hampir 15 menit kemudian di pangkalan perusahaan Spaceport America dekat Truth or Consequences, New Mexico, Amerika Serikat. Klien pertama Virgin Galactic tersebut ialah Pemerintah Italia, yang bertujuan melakukan penelitian gaya berat mikro.

Para awak yang ikut dalam penerbangan luar angkasa itu di antaranya Kolonel Angkatan Udara Italia Walter Villadei, letnan Angkatan Udara dan ahli bedah penerbangan Kolonel Angelo Landolfi, dan seorang anggota dewan penelitian yang bertindak sebagai insinyur penerbangan dan spesialis muatan Pantaleone Carlucci.

Pesawat luar angkasa VSS Unity dipiloti oleh pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Udara AS Michael Masucci dan Nicola Pecile, dengan pelatih Virgin Galactic Colin Bennett juga ikut di dalamnya.

Sebelum penerbangan komersial, Virgin Galactic telah melakukan total lima penerbangan luar angkasa berawak, yang terakhir pada akhir Mei dengan empat karyawan di dalamnya. Namun, perusahaan telah mengalami banyak kesulitan untuk sampai ke titik itu.

Setelah beberapa tes sukses pesawat luar angkasa SpaceShipTwo di atas kapal induk WhiteKnightTwo pada 2013, VSS Enterprise milik Virgin Galactic justru malah mengalami bencana dengan jatuh pada 2014 menewaskan kopilot dan melukai pilot secara serius.