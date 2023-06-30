Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

AI Google Akhirnya Jawab Perdebatan: Mana yang Lebih Baik, Android atau iPhone?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |06:07 WIB
AI Google Akhirnya Jawab Perdebatan: Mana yang Lebih Baik, Android atau iPhone?
Android Vs iPhone. (Foto: Shutterstock)
PERDEBATAN antara mana yang lebih baik antara iPhone dengan Android memang sudah lama berlangsung. Masing-masing fanboy mengklaim gadget mereka adalah yang terbaik dengan sederet alasan dan mendang-mendingnya.

Memang, setiap smartphone memiliki plus dan minus masing-masing. Oleh karenannya, semua kemudian dinilai berdasarkan software atau sistem operasi yang digunakan dari ponsel tersebut.

Banyak orang berpendapat bahwa sistem opeasi iOS buatan Apple jauh lebih baik dari Android, lantaran lebih aman dari virus. Namun menurut chatbot bertenaga artificial inteligent (AI) buatan Google, Bard anggapan itu tidak sepenuhnya benar.

Berdasarkan penunturan pengguna Twitter, Junaid Abdurahman Bard akan memilih Android atau iOS tergantung dengan pertanyaan yang dilontarkan pengguna. Bard tidak melulu memilih iOS sebagai pemenang.

Dikatakan bahwa Bard akan memilih iOS jika pengguna menanyakan "Apakah Anda lebih suka iOS atau Android?". Namun sebaliknya, ia akan memilih Android jika pengguna menanyakan"Apakah Anda lebih suka Android atau iOS".

Ketika memiliki Android, Bard akan menyertakan alasan, mulai dari sistem Android yang open source hingga menyatakan bahwa Android punya keunggulan yaitu bisa dikostumisasi dengan bebas sesuai keinginan para pengguna.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Google iPhone ponsel Andorid AI
