Deretan Mikrofon untuk Konten Kreator dari Pemula hingga Pro

MENJADI konten kreator memang tidaklah murah. Selain kita harus memiliki ide, peralatan yang digunakan pun sangat penting. Memang, banyak yang bilang semua bisa kita lakukan dengan smartphone, tapi ingat smartphone Anda juga memiliki keterbatasan loh.

Nah, dalam sebuah video salah satu elemen penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kualitas suara. Apalagi, jika video tersebut lebih mengandalkan audio ketimbang visual.

Oleh karena itu, mikrofon eksternal menjadi salah satu aksesoris yang wajib dimiliki para konten kreator. Pasalnya dengan mikrofon eksternal, audio yang direkam akan jadi lebih berkualitas dibanding jika menggunakan mikrofon bawaan kamera.

Bagi yang sedang mencari mikrofon untuk menghasilkan konten berkualitas, ada beberapa produk yang direkomendasikan. Nah berikut adalah rekomendasi mikrofon terbaik yang bisa dibeli, melansir berbagai sumber.

Rode VideoMic GO

Rode VideoMic GO cocok digunakan untuk para travel vlogger yang menggunakan kamera mirrorless/DSLR yang ingin membuat video profesional. Rode VideoMic GO ini adalah pilihan yang sangat baik.

Beratnya hanya 730 gram, sehingga ringan sekali. Mikrofon kamera ini juga tidak memerlukan baterai untuk pengoperasiannya dan sudah dilengkapi shock mounting Rycote Lyre terintegrasi.

Dengan fitur ini, noise mekanis pada kamera yang ditimbulkan dari guncangan dapat dihindari. Cukup colokkan pada input mikrofon 3,5 mm, dan sudah bisa langsung dipakai. Rode VideoMic GO dijual seharga Rp1 jutaan.

Saramonic Blink 500 B2 Dual Channel Wireless Omni Lavalier Microphone

Pilihan pertama ada mikrofon Saramonic Blink 500 B2 Dual Channel Wireless Omni Lavalier Microphone. Ini adalah mikrofon yang banyak digunakan oleh YouTuber di Indonesia karena fiturnya yang melimpah.

Saramonic Blink 500 B2 Dual Channel Wireless bisa disambungkan ke perangkat apapun, mulai dari smartphone, action camera, DSLR, hingga mirrorless yang memiliki jack 3.5 mm. Untuk pairingnya juga cukup mudah.

Kualitas suara Saramonic juga sangat baik dan jelas sekali. Pengguna juga bisa mendapat dua buah transmitter dan satu buah receiver. Dengan begitu, mic kamera ini dapat digunakan oleh dua orang sekaligus.

Terkait harga, Saramonic Blink 500 B2 Dual Channel Wireless Omni Lavalier Microphone dibandrol di angka Rp2,1 jutaan.